Департамент: прием эфирных масел может привести к серьезным проблемам со здоровьем

Дата публикации: Сегодня, 14:17 Просмотрено: 25

Работающий при Департаменте здоровья Инфоцентр по отравлениям напоминает, что природное не означает безопасное, а оральный прием эфирных масел, например, гвоздичного, может закончиться печеночной недостаточностью.

Полынь хоть и природного происхождения, но содержит опасные для здоровья токсины. Автор: Merja Partanen/Pixabay

На прошлой неделе в Центр отравлений обратился человек, который последовал совету в интернете и принялся очищать организм от паразитов приемом смеси из гвоздики, полыни и растения под названием кошачий коготь. После двухнедельного курса "очищения" пациент начал жаловаться на боли в печени и зуд по всему телу.

"Полынь содержит токсин туйон, а гвоздика – эвгенол, оба растения известны как ядовитые. Мы однозначно не рекомендуем принимать гвоздичное масло. Эвгенол вызывает печеночную недостаточность, а в больших количествах угнетает центральную нервную систему и становится причиной судорог", – сообщила руководитель инфоцентра по отравлениям Маре Одер.

Она напомнила, что природное не означает безопасное: "Зеленый мухомор, цианид и радиация тоже имеют природное происхождение. Не существует волшебных лекарств, и к покупке препаратов следует подходить критически".

Источник: rus.err.ee