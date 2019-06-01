Нарве вспышка кори не грозит

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В Нарве вакцинировано 95 процентов детей, однако в отношении взрослых дела обстоят по-иному. По словам городского врача Андрея Антонова, в Нарве – лучшая «прививаемость» по стране.

Медсестра Маргарита Русская объясняет: в медицинском кабинете Пяхклимяэской гимназии согласно плану иммунизации делаются прививки девочкам 12 лет от папиломы вируса, детям 13 лет - от кори, эпидемического паротита и краснухи, подросткам 15 лет - от дифтерии, столбняка и коклюша. Фото: Софья Боборенко

Отказов от вакцинирования, отметил Антонов, случается мало, в основном, они обоснованы, или же препятствием к вакцинации становятся медицинские показатели. Интересующимся статистикой городской врач Андрей Антонов рекомендует зайти на страничку Департамента здоровья terviseamet.ee

Корь в Эстонию привозят

В Эстонии уже было зафиксировано несколько случаев эпидемического распространения кори. Самый первый случай заболевания после долгих лет привел к тому, что врачи таллиннской больницы не сразу смогли поставить верный диагноз, а один врач-инфекционист даже заболел корью.

Андрей Антонов:

- Если государство купило вакцину для вашего ребенка, то, по моему убеждению, вакцина должна быть применена по назначению. Вспышек заболевания корью не было давно, но уже в четырех странах ЕС (Бельгии, Албании, Греции и Сербии) эпидемическое распространение кори признано официально. Замечу, что Греция – это курортная страна, где довольно высока посещаемость людей из других государств, поэтому распространение заболевания может стать ещё шире. В последнее время ученые доказали, что иммунитет к кори не является «пожизненным». Это значит, что люди, которые когда-то были вакцинированы по полной схеме, могут привезти это заболевание из-за границы.

Некоторые страны ЕС уже всерьез рассматривают возможность отказа в приеме в детские сады и школы детей, которые не имеют прививок в рамках государственной программы вакцинации.

Прививки нужны и взрослым

Однако ситуация с прививками, предназначенными для взрослого населения, очень плохая. Программой вакцинации предусмотрено, что взрослым людям должны через каждые десять лет делать прививку от дифтерии и столбняка. Если ранее система прививания действовала на здравпунктах при предприятиях, то теперь повторные прививки люди получают, в основном, при острых травмах, когда есть угроза заражения.

Стоимость вакцины для взрослых оплачивает государство, человек должен заплатить за сопутствующие услуги медсестры или прививочного кабинета и вспомогательные материалы. Предполагается, что запрос на вакцинацию должен поступить от самого человека, соответствующую информацию можно получить у семейного врача. Экспресс-опрос, проведенный вашим корреспондентом среди знакомых, показал, что большинство взрослых людей не знают о том, что повторные прививки необходимы и ответственность за вакцинацию лежит на них.

Городской врач заметил: закон предусматривает, что каждый житель страны сам отвечает за свое здоровье, а родители — еще и за здоровье своих детей (пока ребенок находится в учреждении образования). Государство, разрабатывая «прививочный календарь» или программу обязательной вакцинации населения, просчитывает риски возникновения тех или иных инфекций и рассчитывает финансовые возможности помощи населению. Вакцинация – один из главнейших факторов сохранения здоровья, отметил Антонов.

Андрей Антонов:

- Согласно последним данным Департамента статистики, количество прожитых лет в здоровом состоянии сокращается, в то время, как средняя продолжительность жизни растет. Другими словами, население Эстонии живет все дольше, но состояние его здоровья ухудшается, что приводит к увеличению нагрузки на систему здравоохранения, растет число больных, медикаментов, вызовов неотложной и скорой помощи. Поэтому любые мероприятия, поддерживающие здоровье, должны приветствоваться.

Кстати, в этом году Министерство социальных дел решило оплатить прививку от гриппа для всех лиц, находящихся в домах престарелых. Прошлогодняя эпидемия показала, что смертельные случаи произошли с людьми преклонного возраста, которые скончались от осложнений, вызванных гриппом.

Софья Боборенко







