У 13-14-летних девочек теряется возможность бесплатной вакцины от рака

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Начиная со следующего года бесплатную вакцину от рака шейки матки смогут получить только 12-летние девочки. Девочки возраста 13-14 лет могут вакцинироваться в рамках государственной программы иммунизации у школьной медсестры до рождественских каникул. После этого противораковая вакцина будет стоить уже 300 евро.

Иллюстративное фото.

В нашей стране наиболее высокий по Европе показатель заболеваемости и смертности от рака шейки матки. Наиболее распространенный среди женщин рак возможно предотвратить с помощью вакцины против вируса папилломы человека (HPV), которая обеспечивает эффективную защиту, если вакцинация сделана до возможного соприкосновения с вирусом. Поэтому в Эстонии в государственной программе иммунизации с прошлого года есть вакцинация девушек, которую проводят школьные работники здравоохранения.

По словам члена правления Целевого учреждения Tallinna Koolitervishoid Валентины Хазинской, для вакцинации несовершеннолетних необходимо письменное согласие родителей. «Схема вакцинации для тех, кто младше 15 лет состоит из двух доз вакцины, между которыми должно быть от 6 до 13 месяцев. Те родители, чьим дочерям 13-14 лет, должны по возможности как можно быстрее дать свое согласие школьной медсестре, чтобы вакцинацию можно было провести еще до начала рождественских каникул», - советует Хазинская. Более поздняя вакцинация будет стоить примерно 120 евро за одну дозу, а начиная с 15 лет необходимо три дозы.

Вакцина против вируса папилломы человека — это наилучший научно доказанный способ защитить девушек от вируса папилломы человека и вызываемого им рака. С начала 2018 года в рамках государственной программы иммунизации медсестры Tallinna Koolitervishoid вакцинировали 60% девушек 2003-2005 годов рождения. К сожалению, около трети родителей не дали разрешение на противораковую вакцинацию.

Среди девушек 2006 года рождения по состоянию на начало года вакцинировано 45% и для увеличения этого количества необходимо до конца года приложить усилия.

Отмечающее в этом году 15-летие своей деятельности, Целевое учреждение Tallinna Koolitervishoid является крупнейшим объединением школьных медсестер Эстонии, в котором трудятся около 80 медсестер. В сотрудничестве с родителями, школьным персоналом и другими специалистами, школьные медсестры занимаются вопросами укрепления здоровья учащихся.

Tallinna Koolitervishoid