Нарвская больница начинает реконструкцию отделения экстренной помощи

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С 1 июля этого года в Нарвской больнице начинается масштабная реконструкция отделения экстренной медицины. И уже в самом начале следующего года Нарва получит новые современные помещения для одной из важнейших служб своего главного медицинского учреждения. Что сделает экстренную помощь более качественной и своевременной.

Договор о реконструкции отделения экстренной медицины Нарвской больницы подписали член правления SA Narva Haigla доктор Олев Силланд и глава строительной фирмы OÜ Silindia Ehitus Тоомас Перве. Фото: Светлана Зайцева

Ведь качество медицинской помощи не означает только правильно назначенное лечение, это и условия пребывания, логистика передвижения и многое другое.

12 июня член правления SA Narva Haigla доктор Олев Силланд и глава строительной фирмы OÜ Silindia Ehitus Тоомас Перве подписали договор о реконструкции отделения экстренной медицины, которое находится на первом этаже в шестиэтажном корпусе больницы на Хайгла, 1. Более привычное для слуха нарвитян название этой службы — приемный покой и травмпункт. Бюджет проекта — 1 млн 850 тысяч евро плюс налог с оборота. Из этой суммы 1 млн евро целенаправленно выделен Нарвской больнице Министерством социальных дел. Остальное — из средств SA Narva Haigla.

Строительные работы будут вести почти на 700 кв. метрах площади первого этажа. Сначала здесь, как сказал журналистам Тоомас Перве, все снесут, а затем возведут новые стены и сделают полностью новую «начинку» (электрика, коммуникации и проч.) для зала ожидания, современных процедурных, врачебных кабинетов. Определенные строительные работы будут идти и снаружи — так, обновится навес над подъездом для машин скорой помощи, которые доставляют пациентов в приемный покой. Помимо этого в рамках проекта по реновации ЭМО будет сделан новый главный вход в шести­этажный больничный корпус, он существенно расширится. Также предусмотрено строительство гардероба для пациентов, инфопункта и гардероба для персонала больницы (он будет размещаться в подвальном помещении больницы), создание системы сигнализации.

Фото: Светлана Зайцева

А как будет организована работа отделения экстренной медицины в ближайшее время, когда начнутся строительные работы? Ведь по словам руководителя лечебной работы Нарвской больницы Пилле Летюка, ежедневно через приемный покой и травмпункт Нарвской больницы проходит до 40 пациентов, а порой и более.

Руководство больницы - Олев Силланд и Пилле Летюка - разъясняют:

- Приемный покой (отделение экстренной медицины) будет размещен в противоположном крыле этого же высотного здания, вход со стороны ул. Хайгла, там, где новая лестница и пандус. Потоки первичных пациентов и повторных травматологических пациентов будут разведены. Прием первичных больных (острая травма) будет организован вместе с приемным покоем в противоположном крыле этого же высотного здания, вход со стороны ул. Хайгла, там, где новая лестница и пандус. Повторный прием и плановые приемы ортопедов будут проходить в этом же корпусе, но на втором этаже, в крыле здания со стороны ул. Маслова. Вход через главный вход, как и другим амбулаторным пациентам. До 1 июля в старом месте, с 1 июля главный вход в здание Хайгла, 1 будет осуществляться через вход Õendushooldus korpus (3-этажная пристройка из красного кирпича), cо стороны ул. М.Маслова.

- Мы приносим извинения нашим пациентам за неудобства, - добавляет Пилле Летюка. - Надеемся на понимание, ведь реконструкция проводится на благо им — благодаря тому, что обновленное отделение экстренной медицины будет отвечать всем современным стандартам, более комфортно будет прежде всего пациентам.

Ну, а сильно ли будет мешать шум от строительных работ больным, которые находятся в стационаре больницы? «Шум, к сожалению, неизбежное явление при ремонтных работах, но будем надеяться, что он не будет сильным. К тому же на втором этаже (непосредственно над стройкой) у нас стационарных коек нет», - уточняет П. Летюка.

Проект обновления отдела экстренной медицины разработан Нарвской больницей в сотрудничестве с Клиникумом Тартуского университета.

Что касается подрядчика - OÜ Silindia Ehitus, которое выиграло тендер, то у этой фирмы большой строительный опыт (в том числе возведения медицинских объектов — например, строили больницу в Вильянди, Таллиннскую школу здравоохранения) и к тому же есть успешный опыт сотрудничества с Narva Haigla – в свое время компания Silindia Ehitus построила здесь корпус для отделения сестринской помощи.

Строго говоря, реконструкцию отделения экстренной медицины Нарвской больницы планировалось начать еще год назад. Почему сдвинулись сроки, поинтересовались журналисты у руководства медицинского учреждения.

Олев Силланд:

- Министерство социальных дел выделило целевым назначением средства для разработки функциональной программы развития больницы и модернизации нашего отделения экстренной медицины при условии, что Нарвская больница станет участником программы строительства Центра здоровья семейных врачей. Мы составили функциональный план развития Нарвской больницы до 2030 года, утвердили его в министерстве. Нашли семь семейных врачей для Центра здоровья, написали проект. Сделали все необходимое, попали в программу.

Однако из семи врачей в итоге в проекте решили остаться всего двое, остальные объявили, что намереваются отправиться на пенсию. Мы предприняли попытки найти им замену; к сожалению, безрезультатно. На все эти действия, утверждения и проч. ушло немало времени. В результате Центра здоровья у нас сейчас не будет, а реконструкцию ЭМО мы начинаем.

Светлана Зайцева





