Жизнь / Здравоохранение+ Галерея. Были кабинеты гемодиализа, теперь - клиника
Дата публикации: Сегодня, 12:15 Просмотрено: 362
В Нарвской больнице открылась новая клиника гемодиализа, которая оснащена самой современной в этой сфере аппаратурой.
И это не преувеличение, поскольку здесь стоит медицинское оборудование от ведущего мирового поставщика услуг по гемодиализу и товаров для диализа Fresenius Medical Care.
Как сказал на открытии клиники 5 июня исполнительный директор Fresenius Medical Care Estonia OÜ Мартин Лепиксоо, Нарва стала четырнадцатым по счету городом, где медицинские центры оснащены аппаратами международного уровня от этого производителя. При этом, подчеркнул Лепиксоо, в Ида-Вирумааской Центральной больнице есть всего лишь 5 аппаратов искусственной почки, в Нарве же их десять (и еще один — в резерве). Для больницы общего направления (а Нарвская больница имеет именно такой статус) это, по словам Лепиксоо, очень значительное количество.
- В кабинете гемодиализа Нарвской больницы на Хайгла, 5 было четыре аппарата, в кабинете гемодиализа Fresenius Medical Care Estonia OÜ в Нарве на ул. Койдула, 8 - шесть. С некоторых пор стало очевидно, что пришло время обновить аппаратуру и объединить усилия. Также было ясно, что рациональнее сделать это на имеющихся площадях больницы, - рассказывает об осуществленном проекте член правления SA Narva Haigla доктор Олев Силланд.
При этом, надо отметить, фирма Fresenius Medical Care Estonia OÜ еще и отремонтировала помещения для клиники.
И вот плод успешного сотрудничества Fresenius Medical Care Estonia OÜ и SA Narva Haigla - клиника гемодиализа на 6-м этаже корпуса Хайгла, 1 Нарвской больницы. Новейшее оборудование; просторное - 430 квадратных метров — отремонтированное светлое помещение; современный дизайн, художественные фотографии на стенах; красивый вид из окон. «Этому мы тоже придаем значение: ведь пациент приходит сюда три раза в неделю и находится здесь каждый раз на протяжении четырех часов», - замечает доктор Силланд.
Первые пациенты появятся в клинике 1 июля. Понятно, что нуждающиеся в процедуре гемодиализа и сейчас без нее не остаются: еще работают два «старых» кабинета.
В штате новой клиники — три медицинские сестры и две сестры по уходу. Один раз в месяц осмотр амбулаторных пациентов и коррекцию лечения пациентов, получающих процедуру гемодиализа, будут вести нефрологи из Тарту и Таллинна.
Нарвская клиника гемодиализа готова принимать в день 20 пациентов. Работать она будет 6 дней в неделю.
По словам доктора Силланда, сейчас в Нарве услуга по гемодиализу оказывается 30 больным, большинство из них — люди старшего возраста, но есть и дети.
Расходы на процедуры по гемодиализу для застрахованного человека оплачивает Больничная касса.
На открытие нарвской клиники по гемодиализу к нарвским медикам приехали их коллеги из Тарту, Таллинна, Раквере, Кохтла-Ярве, Вильянди.
По словам руководителя Эстонской Больничной кассы Райна Лаане, нарвская клиника гемодиализа — это лучшее, что он видел в последнее время в медицинских центрах.
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Наша справка:
Вследствие хронической почечной недостаточности более чем 2,5 миллиона человек во всем мире нуждаются в процедуре гемодиализа.
Светлана Зайцева
Фотогалерея: Светлана Зайцева