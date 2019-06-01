+ Галерея. Были кабинеты гемодиализа, теперь - клиника

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В Нарвской больнице открылась новая клиника гемодиализа, которая оснащена самой современной в этой сфере аппаратурой.

Торжественный момент: исполнительный директор Fresenius Medical Care Estonia OÜ Мартин Лепиксоо (на снимке слева) и руководитель Нарвской больницы доктор Олев Силланд перерезали красную ленточку: официальное открытие клиники состоялось!

И это не преувеличение, поскольку здесь стоит медицинское оборудование от ведущего мирового поставщика услуг по гемодиализу и товаров для диализа Fresenius Medical Care.

Как сказал на открытии клиники 5 июня исполнительный директор Fresenius Medical Care Estonia OÜ Мартин Лепиксоо, Нарва стала четырнадцатым по счету городом, где медицинские центры оснащены аппаратами международного уровня от этого производителя. При этом, подчеркнул Лепиксоо, в Ида-Вирумааской Центральной больнице есть всего лишь 5 аппаратов искусственной почки, в Нарве же их десять (и еще один — в резерве). Для больницы общего направления (а Нарвская больница имеет именно такой статус) это, по словам Лепиксоо, очень значительное количество.

- В кабинете гемодиализа Нарвской больницы на Хайгла, 5 было четыре аппарата, в кабинете гемодиализа Fresenius Medical Care Estonia OÜ в Нарве на ул. Койдула, 8 - шесть. С некоторых пор стало очевидно, что пришло время обновить аппаратуру и объединить усилия. Также было ясно, что рациональнее сделать это на имеющихся площадях больницы, - рассказывает об осуществленном проекте член правления SA Narva Haigla доктор Олев Силланд.

При этом, надо отметить, фирма Fresenius Medical Care Estonia OÜ еще и отремонтировала помещения для клиники.

И вот плод успешного сотрудничества Fresenius Medical Care Estonia OÜ и SA Narva Haigla - клиника гемодиализа на 6-м этаже корпуса Хайгла, 1 Нарвской больницы. Новейшее оборудование; просторное - 430 квадратных метров — отремонтированное светлое помещение; современный дизайн, художественные фотографии на стенах; красивый вид из окон. «Этому мы тоже придаем значение: ведь пациент приходит сюда три раза в неделю и находится здесь каждый раз на протяжении четырех часов», - замечает доктор Силланд.

Первые пациенты появятся в клинике 1 июля. Понятно, что нуждающиеся в процедуре гемодиализа и сейчас без нее не остаются: еще работают два «старых» кабинета.

В штате новой клиники — три медицинские сестры и две сестры по уходу. Один раз в месяц осмотр амбулаторных пациентов и коррекцию лечения пациентов, получающих процедуру гемодиализа, будут вести нефрологи из Тарту и Таллинна.

Нарвская клиника гемодиализа готова принимать в день 20 пациентов. Работать она будет 6 дней в неделю.

По словам доктора Силланда, сейчас в Нарве услуга по гемодиализу оказывается 30 больным, большинство из них — люди старшего возраста, но есть и дети.

Расходы на процедуры по гемодиализу для застрахованного человека оплачивает Больничная касса.

На открытие нарвской клиники по гемодиализу к нарвским медикам приехали их коллеги из Тарту, Таллинна, Раквере, Кохтла-Ярве, Вильянди.

По словам руководителя Эстонской Больничной кассы Райна Лаане, нарвская клиника гемодиализа — это лучшее, что он видел в последнее время в медицинских центрах.





Наша справка: Вследствие хронической почечной недостаточности более чем 2,5 миллиона человек во всем мире нуждаются в процедуре гемодиализа.

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходит удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов..

Светлана Зайцева

Фотогалерея: Светлана Зайцева