Пробел в законе: гоняющие на электросамокатах по тротуарам люди считаются обычными пешеходами

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Люди, разъезжающие по тротуарам на электросамокатах, скейтах и роликовых коньках, подвергают опасности пешеходов. В Эстонии также участились несчастные случаи на велосипедных дорожках, но, по мнению полиции, для улучшения ситуации следует не законы менять, а прибегнуть к помощи здравого смысла.

В глазах закона человек на самокате ничем не отличается от обычного пешехода. Автор: Mari Bulganina

При передвижении на электрических видах транспорта скорость может достигать 40 км в час, и пешеходы еще не научились считаться с таким источником риска.

На самом деле и не должны, подтверждает ведущий специалист по охране общественного порядка Департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.

По ее словам, многие передвигающиеся на самокатах или скейтах люди не уяснили, что в глазах закона они являются передвигающимися на вспомогательных средствах пешеходами и обычные пешеходы не должны уступать им дорогу или прыгать при их приближении на обочину. Это им следует убедиться, что они не подвергают опасности пешеходов и не препятствуют их привычному передвижению в подходящем для них темпе.

"Будучи пешеходом, я могу двигаться так медленно, как захочу, и передвигающийся в более быстром темпе человек не должен мешать. Электроскейты и электросамокаты – новые тенденции. Самая большая проблема заключается в том, что при покупке люди не задумываются о правилах передвижения на них", – констатирует Лойго.

Можно и 80 км в час

На электросамокатах можно развить действительно большую скорость. К примеру, в магазине Veloplus можно купить электросамокат, максимальная скорость которого сначала составляет 8 км в час. После того, как владелец уяснит основные принципы езды, при помощи мобильного приложения скорость можно настроить и на 25 км в час. На рынке встречаются и более быстрые модели, которые ездят со скоростью 25-35 км в час. В Эстонии также продается электросамокат, на котором можно разогнаться до 80 км в час.

При этом ношение шлема во время езды на них необязательно, так как речь идет о вспомогательных средствах пешехода. На проезжую часть на электросамокатах выезжать запрещается.

Лойго признает, что несчастных случаев на велосипедных дорожках стало больше, но наезды на пешеходов дорожно-транспортными происшествиями не считаются и в статистику не попадают.

Передвигающиеся на электросамокатах люди подвергают опасности не только пешеходов, но и себя: они могут врезаться в столб или потерять равновесие и упасть. Тем не менее, электросамокаты нельзя приравнивать к велосипедам, поэтому, с точки зрения закона, передвигающиеся на них люди являются пешеходами независимо от скорости. Это значит, что нельзя регулировать и максимально допустимую скорость таких вспомогательных средств передвижения, ведь к пешеходам ограничения скорости не применяют. А раз пешеходы не должны носить шлем, то и от передвигающегося на электросамокате человека этого требовать нельзя.

Лойго не считает, что из-за возросшего числа несчастных случаев следует сразу прибегнуть к запретам и новым постановлениям, но если число этих происшествий продолжит расти, то придется пересмотреть закон.

"Следует прибегнуть к здравому смыслу. Человек мог бы понимать, что при падении на скорости 40 км в час он может пострадать", – считает она.

По статистике, в прошлом году в два раза выросло число ДТП с участием велосипедистов. При этом в статистику попадают лишь самые тяжелые случаи, когда велосипедист не может самостоятельно встать. В 2018 году участились также случаи столкновения велосипедистов с неподвижными объектами, например, со стеной или столбом. В одном случае столкнулись велосипедист и роллер, от полученных трамв велосипедист скончался.

Резко подскочило и число столкновений велосипедистов с автомобилями и в три раза увеличилось количество падений с велосипедов. Помимо хороших велодорожек, позволяющих ездить на больших скоростях, в статистике падений свою роль играет и алкоголь.

"Чем больше велодорожек и чем они лучше, тем больше несчастных случаев происходит", – сообщает Лойго. Она приводит в пример Данию и Голландию как страны с хорошей велокультурой, в которых на велосипедных дорожках дорожных знаков больше, чем на проезжей части.

"Помимо знаков "Уступи дорогу" и "Стоп" там отмечены однополосные и двухполосные трассы и направление движения. Не знаю, следует ли урегулировать у нас использование велодорожек, но обсудить это не помешало бы", – говорит Лойго.

В Финляндии правила использования электрических средств передвижения установлены с 2016 года. Там вспомогательным средством пешехода считаются электрические средства передвижения, скорость движения которых не превышает 15 км в час. На них можно передвигаться по тротуарам. На средствах, которые могут развивать скорость 25 км в час, следует передвигаться по велосипедным дорожкам, причем они должны быть подсвечены спереди и сзади и оборудованы звонком.

Так как в Эстонии Закон о дорожном движении не рассматривает электрические и вспомогательные средства передвижения, то, по оценке Департамента шоссейных дорог, его можно было бы дополнить по примеру финнов.

Источник: rus.err.ee