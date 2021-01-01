Умер хранитель Силламяэского музея Александр Пополитов

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В понедельник, 22 февраля, в возрасте 75 лет скончался художник, краевед, владелец коллекции минералов и хранитель архивов Силламяэского музея Александр Пополитов.



Александр Пополитов (1946 - 2021). Автор: ERR

В конце января Александр Пополитов был удостоен премии фонда Капитала культуры за дело всей жизни. 20 февраля Пополитову исполнилось 75 лет.

В 2012 году Пополитов стал почетным гражданином Силламяэ.

ERR