Viru Prospekt Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

УтратаУмерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт

Дата публикации: Сегодня, 16:03 Просмотрено: 42

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, известная своими ролями в фильмах "Семнадцать мгновений весны" и "Место встречи изменить нельзя", умерла на 75-м году жизни в понедельник в Москве. Об этом ТАСС сообщила директор Гильдии актеров Союза кинематографистов Валерия Гущина.

Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт
Екатерина Градова. Кадр из «Семнадцать мгновений весны» (1974)

"Екатерина Градова умерла. Мы очень огорчены, это очень большая потеря", - сказала она.

Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве в семье архитектора Георгия Александровича Градова и актрисы Театра им. Гоголя Раисы Ивановны Градовой. Училась в Московском институте иностранных языков и Школе-студии МХАТ. Актриса была замужем за Андреем Мироновым, их дочь Мария Миронова также стала актрисой театра и кино.

Градова начала карьеру в театре, однако наибольшую известность получила как киноактриса, когда в 1973 году на экраны вышел телефильм "Семнадцать мгновений весны", в котором она сыграла радистку Кэт.

ТАСС

Поделиться

Комментарии (0)

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все