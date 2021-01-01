На 83-м году жизни скончался актёр Андрей Мягков

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18 февраля на 83-м году жизни скончался актёр и режиссёр, народный артист РСФСР Андрей Мягков.

Андрей Мягков – актер театра и кино, народный артист РСФСР. Сыграл роли в таких картинах, как "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Служебный роман", "Жестокий романс", "Гараж". С 1965 года был актером "Современника", затем служил в МХТ имени Чехова.

Прощание с народным артистом РСФСР Андреем Мягковым состоится 20 февраля в МХТ имени Чехова, после чего его похоронят на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба театра.

РИА новости



