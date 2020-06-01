Скончался легендаоный Диего Марадона

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В Буэнос-Айресе в возрасте 60 лет скончался легендарный футболист Диего Марадона. Он умер в результате остановки сердца, заявили представители его семьи и коллеги.

"Наверняка когда-нибудь мы вместе попинаем мяч на небесах", - прокомментировал смерть Марадоны другой легендарный футболист, бразилец Пеле.

Как сообщает издание Ole, футболисту стало плохо дома, где он восстанавливался после недавней операции на головном мозге. В среду аргентинские СМИ сообщили, что футболист находится в критическом состоянии.

В ближайшие три дня в Аргентине объявлен траур.

Марадону, считавшегося поистине легендарным футболистом, фанаты иногда изображали в образе святого.

Марадона играл за сборную Аргентины с 1977 по 1994 год и два года занимал пост главного тренера сборной.

Он выступал в нескольких ведущих клубах, в числе которых "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи" и "Севилья".

В составе сборной Аргентины Марадона стал чемпионом мира по футболу в 1986 году и считался одним из лучших игроков в истории футбола.

В 1990-м он был капитаном аргентинской сборной, и довел ее до финала, где она уступила ФРГ.

В 1994 году он снова был назначен капитаном сборной, но вынужден был отказаться от участия в чемпионате из-за того, что не прошел тест на наркотики.

На поздних этапах своей карьеры Марадона пристрастился к кокаину. В 1991-м его отстранили от игры на 15 месяцев после того, как наркотик был обнаружен в его анализах.

В 1997-м, в возрасте 37 лет, Марадона ушел из профессионального футбола. В 2008-м он был назначен главным тренером сборной, но покинул этот пост в 2010 году, когда его команда проиграла Германии в четвертьфинале.

В дальнейшем Марадона также тренировал команды ОАЭ и Мексики.

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