«Невосполнимая утрата»: умер Михаил Жванецкий

Дата публикации: 6-11-2020, 23:37 Просмотрено: 211

На 87-м году жизни умер ветеран отечественной сатиры, народный артист России и Украины Михаил Жванецкий.

Об этом сообщила на своей странице в Instagram певица Алла Пугачева. «Вот и все. Ты ушел от нас навсегда. Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце», — написала она.

В 1956 году Жванецкий отучился на инженера в Одессе, после чего работал в порту механиком по кранам. В студенческие годы Жванецкий активно участвовал в самодеятельности: исполнял свои монологи и миниатюры в студенческом театре «Парнас-2», где его коллегами были актеры Виктор Ильченко и Роман Карцев.

В 1963 году сатирик познакомился со знаменитым артистом Аркадием Райкиным во время его визита в Одессу с Ленинградским театром миниатюр. Мэтр оценил работы автора и взял несколько его произведений в свой репертуар. Спустя год Райкин назначил Жванецкого заведующим литературной частью в своем театре. Помимо работы над своими проектами, Жванецкий написал около трехсот монологов и миниатюр для давних знакомых Романа Карцева и Виктора Ильченко. Также сатирик руководил созданным им Московским театром миниатюр, исполнял эпизодические роли в фильмах, писал книги и сценарии к спектаклям. С 2002 года по настоящее время Жванецкий ведет передачу «Дежурный по стране» на канале «Россия-1». В 2009 году фамилией Жванецкого назвали бульвар в Одессе.

Причина смерти артиста пока не названа.

gazeta.ru