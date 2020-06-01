«Считал земную жизнь короткой увертюрой к вечному»

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4 ноября на семьдесят пятом году ушел из жизни Борис Уваров. Культура Нарвы потеряла одного из самых интересных живописцев региона, достойно представлявшего нарвскую школу неоэкспрессионизма.

Фото Ирины Кивимяэ



Борис Уваров родился 4 сентября 1946 года. Начиная с 1980 года он играл значительную роль в художественной жизни Нарвы. Его влияние на развитие творчества нарвских живописцев трудно переоценить. Смелую и выразительную живопись Уварова всегда бурно обсуждали на выставках, особенно в 1980-90-x и 2000-x годах.

Участник международных, республиканских, региональных и городских выставок и художественных событий, член Союза живописцев Эстонии и других творческих объединений, он достойно представлял свое творчество как замечательное явление не только в нарвской художественной жизни, но и в республиканской.

Тематика и сюжеты его работ были определены самой жизнью автора и его личностным видением явлений окружающего мира. Будучи по природе своей человеком любознательным, он увлекался и собеседником (портрет), и пейзажным мотивом, и диалогом предметных форм и цвета (натюрморт), и образом, проявляющимся в красочных потеках декоративной композиции. Его не оставляли равнодушным как события прошлых лет (он живо интересовался историей общества и человека), так и происходящее сегодня.

Особенно часто он на протяжении всего времени писал виды Нарвы. При смелом решении нарвских пейзажей в цвете ему удалось передать сам дух Нарвы, атмосферу бытия города во времени и пространстве. По пейзажам Уварова можно составить архитектурный словарь города: Темный сад, Нарвский замок, Художественная галерея, Александровская церковь, памятная доска на месте утраченного здания, жилые дома, школы, парки, тихие уголки и впечатляющие панорамы. Уваров находил неожиданные настроения в жизни города, его увлекали нюансы освещения архитектурных мотивов в разное время суток. Пейзажи, в которых главенствует архитектура, стали своеобразным гимном в честь любимого города.

Другую группу составили нарвские пейзажи, в которых человек существует органично: спешит по своим делам, проводит время с друзьями, на рыбалке или в размышлениях наедине с собой.

В портретной живописи наряду с реалистичными этюдами с натуры появлялись смелые экспромты – портреты нарвского писателя Андрея Конышева, художника Владимира Титова, художников Флоренских. Уваров умел почувствовать, как нужно подойти к портретированию, что существенно, с чего начать и что подчеркнуть для характеристики героя.

В свободных композициях Уваров, никогда не отказываясь от фигуративности, стремился к воплощению чувств и эмоций, вызванных осознанием сущности предмета. Сам творческий процесс для Уварова – своего рода паломничество, живые поиски визуальной формы для концепции. И если живописец начинал процесс создания картины, то через некоторое время картина сама «вела» своего творца. И для того, кто мудро позволял событиям самим происходить на плоскости картины, творчество оказалось историей его души, смыслом его существования.

Человек эмоциональный и тонко ранимый, он скрывал это за внешней бравадой. И в тяжкой болезни он оказался «поистине рыцарем», не сваливая тяжести своего положения на других, отказываясь от помощи, заботясь о спокойствии близких. Основным рефреном его разговоров было: «Не беспокойся, живу - хлеб жую и благодарю Бога за каждый прожитый день».

Таким, который считал земную жизнь короткой увертюрой к вечному существованию души и который, честно служа истине, сам создавал свою увертюру, мы и будем его помнить.

Карин ТАЙДРЕ и художники группы «ВЕСТЕРВАЛЛИ»

Прощание с Борисом Уваровым состоится 6 ноября в 10:30 в Воскресенском соборе.