Скончался Народный артист России Борис Клюев

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Умер народный артист России Борис Клюев, сообщили в пресс-службе Малого театра. Ему было 76 лет.

Директор театра Тамара Михайлова рассказала "Московскому комсомольцу", что актер скончался из-за онкологического заболевания.

За полвека творческой карьеры Клюев сыграл на сцене более 70 ролей классического и современного репертуара. Он участвовал в постановках по произведениям Александра Островского, Александра Грибоедова, Пьера-Огюстена Бомарше, Алексея Толстого и других.

В 1967 году Клюев дебютировал в кино, исполнив роль немецкого офицера в фильме Виллена Азарова "Конец "Сатурна". В семидесятых годах он снялся в исторических лентах "Крушение империи", "Рудобельская республика" и "Хождение по мукам". Наиболее заметной работой Клюева в те годы стала роль графа Рошфора в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера".

Также артист снялся в нескольких сериях "Приключений Шерлока Холмса и доктора Ватсона", где сыграл Майкрофта Холмса, брата знаменитого сыщика. Популярность к Клюеву пришла с фильмом "ТАСС уполномочен заявить…" , где ему досталась роль шпиона Трианона. В 1986 году на экраны вышел многосерийный фильм "Михайло Ломоносов", там Клюев исполнил роль графа Орлова.

Молодежь знает его благодаря ролям в сериалах "Воронины", "Физрук", "Улицы разбитых фонарей". Фильмография Клюева насчитывает более ста картин.

RIA.RU