Умер Николай Губенко

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Умер Народный артист РСФСР, депутат Мосгордумы Николай Губенко умер на 79-м году жизни, сообщил в Twitter председатель МГД Алексей Шапошников.

"Остановилось сердце Николая Николаевича Губенко, - сообщил в Twitter председатель МГД Алексей Шапошников. - Мы потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Соболезнования семье. Светлая память", — написал он.

Николай Губенко скончался за день до 79-летия. Он родился в 1941 году в Одессе. Его отец погиб на фронте, мать казнили нацисты за отказ сотрудничать. После войны Губенко воспитывался в детском доме, затем — в суворовском училище. Там он начал играть в театральном кружке, а по окончании училища поступил в театральную студию при Доме актера. С 1958 года играл небольшие роли в Одесском театре юного зрителя, после чего поступил во ВГИК. В 1964 году Губенко зачислили в труппу Театра на Таганке. Тогда же он дебютировал в кино в фильме "Застава Ильича".

Как режиссер дебютировал в 1968 году короткометражкой "Настасья и Фомка". Среди его режиссерских работ — фильмы "Пришел солдат с фронта", "Подранки", "Из жизни отдыхающих" и другие.

В 1987-1991 годах был главным режиссером Театра на Таганке, а после разделения театра руководил "Содружеством актеров Таганки".

С 1987 был членом КПСС, в 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР.

RIA.RU