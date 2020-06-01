Дата публикации: Вчера, 23:27 Просмотрено: 150

Умерла певица Валентина Легкоступова, сообщила ее дочь Анетта Бриль.



"Сегодня в 15:30 не стало замечательного, светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память", — написала она.

Валентина Легкоступова — эстрадная певица, заслуженная артистка России. Она дебютировала в 1985 году, а в конце 80-х она занимала призовые места на конкурсах молодых исполнителей. Наибольшую известность артистке принесла песня "Ягода-малина", впервые прозвучавшая в программе "Голубой огонек" 1 января 1987-го.

О том, что Легкоступову госпитализировали с травмой головы, стало известно 11 августа. По информации СМИ, певица попала в наркологическую клинику в состоянии алкогольного опьянения с гематомами по всему телу. Предположительно, она ударилась о пол в ванной при падении. Такую версию, как сообщали некоторые издания, правоохранительные органы рассматривают в качестве основной.

RIA.RU