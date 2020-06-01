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Дата публикации: Сегодня, 00:58 Просмотрено: 64

Ведущий прогноза погоды на телевидении, ученый, кандидат географических наук Александр Беляев умер на 72-м году жизни, сообщил телеканал НТВ.


Отмечается, что он скончался в реанимации.
Телеведущий долгое время боролся с онкологическим заболеванием. В 2017 году он перенес две операции.
Беляев был членом Академии российского телевидения.
Также о смерти телеведущего в Twitter сообщил журналист Андрей Малахов.
"Умер Александр Беляев — человек-праздник, который превратил прогноз погоды в маленькое шоу", — написал он.

RIA.RU

Умер ведущий прогноза погоды Александр Беляев
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