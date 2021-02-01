Скончался поэт и переводчик Яан Каплинский

Трагедия / В стране и мире / Республика

Дата публикации: Вчера, 11:43 Просмотрено: 138

В ночь на 8 августа на 81-м году жизни после тяжелой болезни скончался эстонский поэт, публицист и переводчик Яан Каплинский.

Яан Каплинский. Фото: Postimees

Яан Каплинский родился в Тарту в 1941 году. В 1966 году окончил филологический факультет Тартуского университета. С 1968 года был членом Союза писателей Эстонии, напомнил портал новостей вещания.

Опубликовал множество стихов, прозу, эссе и переводы.

Яан Каплинский в том числе являлся автором ряда книг и на русском языке. В 2014 году вышел сборник его стихотворений на русском языке "Белые бабочки ночи", за которую поэт получил Русскую премию.

В 2018 году он также стал лауреатом литературной премии Андрея Белого "за обогащение русской поэзии уникальным взглядом и опытом, выработанными в иной поэтической культуре".

В 2016 году Каплинский получил государственную премию в области культуры за дело всей жизни.

В 1992 году Каплинский был избран депутатом Рийгикогу, в 2005 успешно баллотировался в Тартуское горсобрание.

С 2004 года Яан Каплинский был членом Социал-демократической партии.





BNS