20-летняя фигуристка - чемпионка Александровская покончила с собой

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В Москве обнаружили тело и предсмертную записку чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской.

Трагедия произошла в ночь на субботу, 18 июля 2020 года, передает «Комсомольская правда». Бездыханную фигуристку нашли под окнами ее квартиры. Инсайдеры сообщили, что в момент смерти Александровской ее мать находилась дома. Погибшая спортсменка оставила предсмертную записку со словом: «Люблю».

Следствие прорабатывает несколько версий суицида фигуристки. Известно, что у нее была депрессия из-за проблем в карьере. После победы на юниорском чемпионате мира в 2017-м Екатерина получила травму. Попытки реализовать себя на телешоу не увенчались успехом. По данным СМИ, в поисках помощи Александровская обращалась к психологам.