Трагедия: 16-летнего юношу сожгли в собственном доме, задержаны двое

Дата публикации: 2-07-2019, 16:06 Просмотрено: 195

В Тартумаа в сгоревшем доме нашли труп 16-летнего юноши. Полиция задержала двух мужчин, которых с учетом собранных к настоящему моменту доказательств есть основание считать причастными к совершению тяжкого преступления.

Вчера утром, 30 июня, в центр тревоги сообщили, что в волости Тарту горит жилой дом. В ходе работ по тушению в нем нашли тело 16-летнего юноши.

Лейтенант полиции уголовного бюро Лыунаской префектуры Райн Волсман описал, что полиция собрала на месте происшествия улики, указывающие, что здание могли поджечь. «Мы привлекли дополнительные полицейские силы, чтобы провести различные виды процессуальных действий и максимально быстро определить круг подозреваемых», - описал Волсман.

«В ходе полицейской операции мы задержали вчера и в ночь на понедельник двух пьяных людей в возрасте 21 и 22 лет, которых с учетом собранных доказательств есть основание считать причастными к тяжкому преступлениею. И хотя жизнь юноши не вернуть, может заверить, что подозреваемые задержаны и находятся в арестном доме», - сказал Волсман. Одного из задержанных ранее наказывали за насильственные действия.

Он добавил, что по первоначальным данным, причиной убийства могло стать сведение счетов между молодыми людьми. «Какие именно события привели к такому тяжкому преступлению и к смерти молодого человека, выясним в ходе уголовного производства», - отметил он.

По словам побывавшего на месте происшествия прокурора Маарьи-Лийзы Сари, еще более трагической ситуацию делает то обстоятельство, что юноша был убит особо жестоким способом, его сожгли в собственном доме. «С юридической точки зрения речь идет об умышленном убийстве, совершенном крайне мучительным и опасным способом», - уточнила Сари. В ближайшее время прокуратура подаст ходатайство об аресте лиц, которые могут быть причастны к этому преступлению.

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