Мы спросили идавируских журналистов и политиков: какие меры нужно принять для спасения Ида-Вирумаа?

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Завод по производству водорода, Ида-Вируский “ Голливуд», переезд в регион молодых специалистов и госслужащих, и т.д. - все идеи нового плана развития региона, выдвинутые различными министерствами, не спасут Ида-Вирумаа после сворачивания сланцевой отрасли, а еще и самих идавирусцев почему-то не привлекли к составлению этого плана, рассказали местные эксперты «Актуальной камере +». Что же нужно тогда делать для обеспечения благополучия и процветания Северо-Востока?





Фото: ERR

Сергей Степанов, журналист ERR (автор сюжета о новой программе развития Ида-Вирумаа):

- В этой ситуации я сделал акцент на то, что все это напоминает историю с Остапом Бендером и Нью-Васюками. Меня удивляет, что люди в Таллинне решают, что нам тут делать. Мы сами должны проявлять инициативу и двигаться вперед. А мы сидим и пассивно ждем, что для нас правительство что-то придумает, а потом будем это критиковать. Да, в вопросе сланцевой энергетики непонятно, почему Эстония так легко отказывается от того, что сегодня приносит деньги, вместо того, чтобы инвестировать в развитие отрасли, в поиск новых технологий, в науку. Новые заводы мы построить можем, но какой инвестор сюда придет, узнав, что здесь уже нет былой энергетической мощи? Да и инфраструктура наша тоже не способствует приходу сюда крупных компаний.





Фото: facebook

Сергей Горлач, депутат Нарвского городского собрания:

- Я считаю, что нет ничего страшного в том, что идавирусцев не спрашивают, поскольку речь идет о вопросах государственного планирования. Какой из вариантов лучше, трудно сказать. Те заводы, о которых я читал, имеют экспериментальные технологии. Я не специалист в этой сфере, но, наверное, построил бы завод по улавливанию CO2, потому что это помогло бы сохранить сланцевую отрасль. У Эстонии накоплен огромный опыт в этой сфере, и просто так закрывать сланцевую энергетику нельзя. Другой вопрос, что технология сжигания сланца устарела. И такой завод - почему бы и нет? Может быть, технология улавливания углекислого газа еще недоработана и слишком дорога. Но тогда надо этими доработками активно заниматься, не ожидая, что кто-то где-то сделает это за нас.









Фото: facebook

Вейкко Лухалайд, исполнительный директор Союза городов и волостей:

- Ситуация не такая, что идавирусцев не спрашивают: обсуждения были, министерства встречаются с энергетиками, представителями профсоюзов. Важно понимать, что резкий поворот курса на сворачивание углеродной энергетики произошел не на государственном уровне, а на уровне Европарламента, и теперь необходимо выработать политику перехода. Сейчас один из самых больших планов - это агропарк, поскольку рядом с электростанциями много воды и электричества. И есть технологии, позволяющие улавливать СО2 и направлять его в теплицы для хорошего роста растений. Если мы будем таким образом убирать свой углеродный след, электричество будет не таким дорогим. Правда, пока неясно, не будет ли Евросоюз рассматривать такой завод как инвестицию в сланцевую отрасль.







Фото: Delfi



Юрий Николаев, журналист ERR:

- Если речь о спасении людей, чья работа будет не нужна, то все сценарии развития Ида-Вирумаа уже давно расписаны учеными. Первый вариант: все уезжают в Таллинн и завершается процесс глобализации. Второй вариант: объявляем экологию лженаукой и начинаем копать все, что только можно - сланец, фосфориты, другие полезные ископаемые. Завезем новую рабочую силу, украинцев, например, все пойдет в рост, повторится история 70-х годов прошлого века - и всем снова будет хорошо. И третий вариант - экологическое развитие, Ида-Вирумаа будет засажен садами-огородами, где люди будут весело вдыхать чистый воздух и выращивать какую-нибудь ботву. Мне больше всего нравится вариант два. Шучу ли я? Нет. Я не правительство и имею право думать так. У нас страна работяг, и так они себе работу точно найдут.