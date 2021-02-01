Урмас Паэт: Эстония сдалась Лукашенко

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Я очень неприятно удивлен решением принадлежащего эстонскому государству Таллиннского аэропорта в срочном порядке снять фотовыставку о белорусских женщинах, выступающих против диктатуры Лукашенко.

Иллюстративное фото: TAAVI SEPP

Осенью в сотрудничестве Fotografiska Tallinn и платформы белорусских фотографов и визуальных художников SHKLO была подготовлена выставка "Беларусь будущего. Сила женской воли”.

Fotografiska заключила постоянный контракт с галереей Таллиннского аэропорта. Здесь уже проходил ряд предыдущих выставок.





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