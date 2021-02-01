"Я призываю людей игнорировать новые запреты правительства"

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Председатель Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме считает, что в обуздании коронавируса правительство провалилось на всех уровнях и теперь карает людей за собственную несостоятельность, пишет rus.err.

Мартин Хельме. Фото: KIUR KAASIK

"Я не против вакцинации, себе тоже сделал, но то, как нынешнее правительство "рекламирует" вакцины, каждого человека немного настраивает против вакцинации. И то, как правительство Каи Каллас наказывает все общество за свою несостоятельность и беспомощность, отвратительно. Идите! Сложите полномочия и уходите. 15 выбранных наугад людей из телефонной книжки смогут лучше справиться с управлением государством и обузданием коронавируса, чем вы! Вы, которые в качестве основной задачи коалиционного договора прописали борьбу с коронавирусом. Вы провалились по вашим собственным меркам", — написал в социальных сетях Хельме.

"Я призываю людей в качестве акта гражданского неповиновения игнорировать новые запреты правительства. После семи месяцев бездействия и беспомощности в одночасье решили закрутить гайки с целью показать, что они как-то управляют ситуацией. Нет. Наказывают без разбора всех за свой провал. Мы не должны соглашаться с их новыми ограничениями. Не должны соглашаться с этим провалившимся правительством. Прошлое правительство справилось. И следующее справится", — заявил он.





DELFI