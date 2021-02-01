"Сначала EKRE русскоязычных жителей назвали тараканами, а теперь просят их голоса"

Дата публикации: Вчера, 12:47 Просмотрено: 888

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) проявляет ксенофобию в своих заявлениях и лозунгах, и часто мишенью являются местные русскоязычные жители: сначала их назвали кремлевской раковой опухолью, затем тараканами и так далее. А теперь вдруг понадобились их голоса, пишет Тийт Терик.

Председатель Таллиннского горсобрания Тийт Терик. Фото: Anna Aurelia Minev / ERR

На выходных портал ERR сослался на интервью Марта Хельме в Pärnu Postimees, в котором Хельме сказал, что EKRE соберет свою старую гвардию в Таллинне с целью свержения нынешней власти. В хвастливом заявлении нет и намека на то, какое оружие, если следовать формулировке, задумано для завоевания Таллинна и прежде всего Ласнамяэ? Никакой позитивной и перспективной информации для таллиннцев. Почему это должно заинтересовать людей?

"Объявление войны" Центристской партии в Таллинне со стороны вице-президента EKRE Марта Хельме произвело эффект появления нового бойца среди гладиаторов римского Колизея, до сих пор отличавшегося мелкими победами на периферии империи.

Между Таллинном и Вечным городом можно при желании найти сходства, хотя первое упоминание о Таллинне появилось чуть меньше тысячи лет назад, а власть в нем все же была свергнута внешними врагами, а не в ходе гражданских войн.

По всей видимости, Хельме хочет заниматься не местными делами, а политическими склоками. На предыдущих выборах его избрали в городское собрание Пярну, но интерес Хельме к работе был настолько слабым, что избирательная комиссия лишила его полномочий, так как депутат не появлялся на заседаниях. Опять же, никакого послания местному обществу, только политика как борьба за власть.

Когда занимаешься проблемами столицы и представляешь интересы жителей Ласнамяэ, трудно увидеть политика, который неоднократно сеял бы ненависть между народами и использовал унизительные выражения в адрес местных жителей. EKRE проявляет ксенофобию в своих заявлениях и лозунгах и часто оскорбляет местных русскоязычных жителей: сначала назвал их кремлевской раковой опухолью, затем тараканами и так далее. А теперь и их голоса нужны.

Людей интересуют не политические склоки, а личное благополучие и развитие родного города. Интересующие горожан темы – это деятельность, которая окажет реальное влияние на жизнь людей в ближайшие годы: удобный и экологически чистый общественный транспорт, велосипеды и тротуары, современное и эффективное городское пространство. Или хоть какие-нибудь мысли об отношениях между местными властями и Тоомпеа.

Оценка проделанной работы основывается на результатах. В Таллинне дела идут хорошо. Многие международные институты и исследовательские учреждения, которые в своих сравнительных оценках не руководствуются политическими предпочтениями партии, оценили жилую среду в Таллинне как хорошую или очень хорошую. Центристская партия также сыграла во всем этом важную роль, и избиратели могут влиять на развитие Таллинна. Я считаю, что для нашего народа это важнее, чем стремление политических забияк ввязаться в драку.





ERR