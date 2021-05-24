Экоактивизм и здравый смысл

Дата публикации: Вчера, 13:00 Просмотрено: 308

Строительство завода масел под Аувере нынешним летом может и не начаться, что поставит под удар экономику. Движет ли молодыми экоактивистами, выступившими против завода, здравый смысл, или же они всего лишь повторяют чужие популярные идеи?

Иллюстративное фото: Архив "НГ"

На прошлой неделе Тартуский окружной суд приостановил разрешение на строительство завода масел Enefit, удовлетворив ходатайство молодых экоактивистов из НКО Loodusvõlu.

Для экономики это может стать серьезным ударом: ведь второй завод масел к 2024 году должен был дать около 500 рабочих мест для энергетиков, шахтеров и транспортников. То, что строительство завода смогло затормозить объединение, созданное школьниками, стало неожиданностью даже для руководства концерна Eesti Energia.

С одной стороны, здорово, что молодежь так активна и принимает близко к сердцу общественные проблемы. С другой стороны, тревожит, способны ли эти молодые мыслить самостоятельно и объективно.

НКО Loodusvõlu было создано, чтобы координировать деятельность эстонских последователей Греты Тунберг – участников движения Fridays For Future Eesti («Пятницы ради будущего Эстонии») в Таллинне, Тарту и Пярну. Иногда ради демонстраций в поддержку климатической нейтральности не грех и в школу в пятницу не пойти, считают они.

Если заглянуть на сайт движения, можно найти там очень много энергичных высказываний в таком духе: «Мы требуем от правительства немедленного и радикального плана действий по преодолению климатического кризиса».Но в чем же должен состоять этот волшебный «немедленный и радикальный план»?

Знают ли экоактивисты, что углекислый газ, который образуется на Нарвских электростанциях, можно улавливать и в дальнейшем использовать?

К примеру, самые главные «враги» климатической нейтральности – парниковые газы, в том числе – углекислый газ. Знают ли экоактивисты, что углекислый газ, который образуется на Нарвских электростанциях, можно улавливать и в дальнейшем использовать – такие разработки есть у ученых из Таллиннского технического университета, и на одном из семинаров в Нарве, посвященных «зеленому повороту», они рассказали о сути этой технологии довольно подробно и понятно. Не смогли лишь объяснить, почему эти технологии пока не внедряются. Возможно, потому что они не находят такой же мощной общественной поддержки, как отказ от строительства завода масел?

Многие выступления экоактивистов, не только в Эстонии, но и во всем мире, увы, имеют одно и то же слабое место – много общих фраз и мало размышлений, попыток посмотреть на проблему с разных точек зрения. К примеру, очень часто можно прочитать утверждение, что сжигание биомассы на электростанциях, в отличие от сланца, более экологично, так как позволяет уменьшить выбросы углекислого газа.

Но на самом деле каждому школьнику должно быть известно, что процесс горения тот же самый, и при сжигании биомассы – древесных отходов, опилок и т. д. – углекислый газ образуется точно так же, как и при сжигании сланца. Просто договорились считать, что при сжигании биомассы выбросы углекислого газа равны нулю, так как они компенсируются тем количеством CO2, которые поглотили в процессе роста растения, ставшие в дальнейшем сырьем для получения биомассы. Но есть опасения, что рост спроса на биомассу может привести к вырубке лесов. А растут они куда медленнее, чем вырубаются. То есть биомасса – не панацея, да и вообще, похоже, такой панацеи нет.

Думают ли экоактивисты о том, что, выступая за сворачивание сланцевой энергетики, они автоматически поддерживают строительство атомной электростанции, которая тоже далеко не подарок для окружающей среды? Очень хочется, чтобы молодые ломали себе головы над реальными экологическими проблемами, а не бездумно следовали модным трендам.





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Ирина ТОКАРЕВА