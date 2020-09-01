Центристы, остановитесь! Спекуляции бой!

Дата публикации: Вчера, 10:30 Просмотрено: 636

Март Хельме. Основатель партии EKRE Фото: Лийз Трейманн

Создание «образа врага», пожалуй, сегодня является главной целью для Центристской партии в Ида-Вирумаа. Как повернуть лицом к себе избирателя, который массово отвернулся от некогда самой популярной партии в регионе, которая правила единолично и бескомпромиссно?

Правильно: указать пальцем на врага и пообещать, что с нами у вас все будет хорошо, а если придут они, то ничего хорошего не ждите. Очередные «пустые» обещания Центристской партии, которые люди слышат уже не первый год.

В своей статье (№ 11 «Нарвской Газеты»), а по сути, в попытке оскорбить русскоязычного избирателя, депутат парламента от Центристской партии Дмитрий Дмитриев не учел одного: короткая память не у русскоязычного избирателя, а именно у Центристской партии. Может, лучше парламентарию задуматься, почему сложилась такая ситуация? Как их политика привела весь регион в статус аутсайдера? Сколько еще можно обманывать своего избирателя и надеяться на то, что у него короткая память?

Дмитрий Дмитриев не стесняется выдергивать фразы из контекста, придавая им иной смысл. Яркий пример – это искаженный смысл слов депутата столичного горсобрания от EKRE Марта Калласа. Заявив, что Март Каллас назвал участников событий «Бронзовой ночи» «человеческим мусором», Дмитрий Дмитриев намеренно настраивает русскоязычного избирателя против партии EKRE. В действительности же речь шла исключительно о людях, которые, воспользовавшись ситуацией, грабили и крушили в центре Таллинна, но никак не о простых жителях Эстонии, которые вышли отстаивать свою позицию.

Интересы людей на первом плане

Лоббируя интересы «зеленого переворота», центристы напрочь забыли о людях и о последствиях столь резкого перехода к «зеленой» энергетике. Именно этот фактор больше всего ударил по позициям партии в регионе, и сейчас им не остается ничего, кроме как «делать хорошую мину, при плохой игре». Если в прошлом году Кадри Симсон сказала: «Исследования показывают, что возобновляемые источники энергии создают больше рабочих мест и добавленную стоимость», то сегодня все уже поняли, что в обозримом будущем новых сопоставимых рабочих мест не будет. Более того, в Ида-Вирумаа вследствие «зеленого поворота» уже исчезли несколько тысяч рабочих мест. Партия EKRE, в свою очередь, выступает за более мягкий переход, понимая его неизбежность. Как я отметил в интервью Postimees: «Мы считаем, что до тех пор, пока не гарантирован гибкий переход от старой промышленности к новым экономическим системам, мы никак не можем бросать людей». Жители Ида-Вирумаа первые попадут под удар от таких резких действий, и их интересы и благополучие надо ставить на первый план при обсуждении «зеленого поворота».

Линия Центристской партии предельно ясна

Можно бесконечно говорить о том, что многие жалеют о провале референдума о понятии брака, или давать личную оценку гей-пропаганды, но линия Центристской партии предельно ясна. 11 марта депутаты Европарламента приняли решение признать «пространством свободы для ЛГБТ» территорию Европейского Союза, в том числе и Эстонию. Такое решение поддержала представитель Центристской партии депутат Европарламента Яна Тоом. От Эстонии против выступил только Яаак Мадисон – член партии EKRE. О каком сожалении о несостоявшемся референдуме о браке или негативном отношении по вопросу гей-пропаганды говорит Дмитрий Дмитриев – не ясно. Ведь Центристская партия поддержала распространение ЛГБТ-пропаганды в Эстонии. Поддержка гей-пропаганды ведет к краху морали в обществе, к падению демографии и усилению влияния извне. Поддержка ЛГБТ – это «айсберг», который повлечет за собой необратимые последствия для общества.

Конкуренция – основа прогресса

В заключение поговорим о желании EKRE создать однопартийное правительство. Изначально странное заявление, так как это цель любой партии, в том числе и Центристской. В рамках Ида-Вирумаа Центристская партия уже создала «однопартийное правительство», не подпуская к власти другие партии. Естественно, у центристов к ситуации в Ида-Вирумаа претензий нет, в отличие от жителей Ида-Вирумаа, которые уже устали от «центристской стагнации». Сложно верить обещаниям, «скатываясь в пропасть» и наблюдая, как другие регионы, пусть и небольшими темпами, но все же, развиваются.

Боязнь честной борьбы, боязнь конкуренции – это все то, чем сейчас заняты умы представителей Центристской партии. Осознав, что настал момент, когда избиратель спросит с них за все их обещания, и чтобы не выглядеть «глупыми», давая абстрактные ответы, лучше педалировать негативный образ консерваторов, так удачно созданный СМИ. Запугать людей «фашизмом» – значит продолжить эксплуатировать «русский вопрос» в своих интересах, при этом оставив все без изменений в регионе. Для Центристской партии испуганный избиратель лучше, чем думающий и оценивающий.

Март Хельме. Бывший председатель и основатель Консервативной народной партии Эстонии