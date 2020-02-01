Антонина Вредная: А тех, для кого хотят построить в Нарве дом для людей с психическими расстройствами, спросили?!

Дата публикации: Сегодня, 10:04 Просмотрено: 270

Пожалуй, только ленивый к сегодняшнему дню не высказался по поводу того, строить и где именно строить в Нарве дом для людей с психическими расстройствами. Вот и опрос горожан по этому поводу забомбили. Ждем результатов. А попутно выясняем, имели ли городские власти вообще право его проводить.



Фото: Антонина на фоне кадра из фильма "Пролетая над гнездом кукушки".

Но в данный момент я не об этом. Во всей этой истории, которая на протяжении уже длительного времени разворачивается вокруг строительства и места размещения дома, меня лично удивляет одно: почему нигде ни разу никто не сказал о том, а что сами эти люди (с психическими расстройствами) думают по поводу дома, который предназначается для них, где бы они предпочитали жить?

Да ты что, Антонина, предполагаю, одерните вы меня: как же это у них спрашивать, они же с психическими расстройствами?! Тогда у меня встречный вопрос: с такими расстройствами, из-за которых эти несчастные считаются недееспособными? не отвечающими за свои поступки? Или как? Пусть мне вразумительно объяснят специалисты (вероятно, это должны быть медики), для кого же конкретно будет строиться дом. Пока же прозвучало лишь одно: мол, тех, кто в силу болезни представляет опасность для общества, в этом доме не будет, для них есть иные места размещения. Это понятно. Но на мой непросвященный взгляд, «люди с психическими расстройствами» — очень растяжимое понятие. Хотелось бы узнать поконкретнее!

У меня есть опыт общения и наблюдения за людьми, имеющими диагнозы, которые, вероятно, подходят под это определение. Так вот, как я могла убедиться, эти люди вовсе не жаждут общения с нами, посторонними, незнакомыми людьми, не рвутся посещать публичные места — библиотеки, магазины, аптеки, ходить вокруг школ, детских садов и проч. (чего мы все так боимся)... Им хорошо вдали от шумных оживленных улиц, где-нибудь за городом, ближе к природе, там, где их мало кто видит и никто ничем не раздражает. Так что, на мой взгляд, все эти наши рассуждения, в каком районе лучше строить — на Раху, Сепа, Пушкина, - пустое. Разве что, только в окрестностях карьера Кадастику?

Но опять же, призываю включиться в разговор медиков, которые нам как специалисты объяснят, что надо этим людям, не таким, как мы.

Пока же разговоры крутятся исключительно вокруг нас, любимых.

Антонина Вредная



