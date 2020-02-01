По Олениной, родившийся в 1931 году космонавт Гречко ухитрился поучиться в гимназии до революции. Нарвский депутат Юрий Рауд раскритиковал статью зампредедателя горсобрания

Дата публикации: Сегодня, 10:17 Просмотрено: 479

Любопытная статья привлекла на днях внимание, пишет в своем Facebook оппозиционный депутат Нарвского городского собрания Юрий Рауд. Промелькнула она в ленте неоднократно и, естественно, на бумаге тоже оказалась в почтовом ящике.

Краткая суть: была в дореволюционном Петербурге удивительная и исключительная гимназия (далее цитата, запомните даты): "Она успешно работала в Петербурге с 1856 по 1917 год», где царило взаимное уважение учеников и учителей, парты были "правильными", обеды платными, уроки длинными, перемены короткими, наказания строгими, вплоть до карцера, там существовали красивые педагогические принципы.

Закончили гимназию две тысячи человек (почему-то жирным шрифтом), многие из которых не просто как-то "выжили", а получили учёные степени или стали известными людьми, в том числе, по утверждению автора, здесь, например, "постигал основы образования космонавт Георгий Гречко". А заканчивается статья возмущением и даже "ужасом" г-жи Олениной от того, что организаторы дискуссии BAZAR на тему "Если бы я был директором школы" позволили школьникам неуважительно разговаривать с присутствующими на мероприятии директорами школ. Все их мечты об изменениях свелись, якобы, к мечтам заменить парты на пуфики, а больше всего в школе их волнует столовая и питание. Кстати, в ВУЗе пуфики Лариса Владимировна уже допускает.

Конечно, такой шедевр достоин подробного анализа, т.к. вызывает вопросы почти своим каждым абзацем. Но я позволю себе озвучить только самые простые.

1. Г-жа Оленина сама - бывший директор школы, почему же в качестве примера "правильного" педагогического и воспитательного процесса и успешности выпускников выбрана далёкая и исключительная дореволюционная гимназия, а не школа, которую много лет возглавляла автор статьи?



2. Чтоб не забыть, сразу перескочу на космонавта Гречко, который зачем-то упомянут в статье, хотя родился он в 1931 году, и к моменту достижения им возраста обучения от той "гимназии" не осталось не только названия, педагогов и системы, но и самой гимназии, которая стала в 1937 году Специальной артиллерийской школой.



3. Гимназия та была 7-и и 9-и летней (в зависимости от направления), а потом можно было поступать в ВУЗ, так что нынешние гимназисты соответствуют тем студентам, а студентам пуфики допускает сама Лариса Владимировна.



4. Если нынешние школьники озвучивают мечты изменить физическую среду и питание, то лично мне это говорит только о том, что система обучения их устраивает, и это же прекрасно!



5. Питание - это не просто пополнение энергии, как утверждает г-жа Оленина. Можно процитировать один из принципов работы той гимназии, не упомянутый в статье: "Ум, нравственные качества, эстетическое чувство, воля и здоровье ученика в равной степени должны быть заботой учителя." К нынешнему питанию, как я понимаю, есть претензии и в плане эстетики, и в плане здоровья.



6. Авторитет и уважение к педагогам и директорам создают и формируют не организаторы "Базара". Тут вопрос к зеркалу. И к родителям. Но, повторюсь, не к организаторам "Базара".



7. Не придираясь ещё к многочисленным зацепившим меня в статье моментам, хочу вспомнить ещё один педагогический принцип работы гимназии Карла Мая: "Пример преподавателя — самое действенное средство воспитания". Тут хочется вспомнить историю из прошедшей осени, когда в Молодёжном центре, замдиректора в котором тогда работала г-жа Оленина, прошла встреча со школьниками города на тему работы городского собрания. Приняли участие в той встрече исключительно депутаты правящей фракции, включая Ларису Владимировну, а школьников обманули, что депутаты оппозиции, якобы, отказались прийти. Вот такие "примеры преподавателя", видимо, являются у нас правильными, а возможность школьникам высказать мнение на "Базаре" - неправильными. На правильную встречу надо приглашать участников, с кем приятно общаться, по мнению Ларисы Владимировны. Из другой статьи:

« …При подведении итогов Ларисе Олениной был задан вопрос, почему нет депутатов от оппозиции, были ли они приглашены. На что получили простой ответ: были приглашены те депутаты, с кем приятно общаться модератору, кто выполнит ту задачу, что была им поставлена, включится в творческую и непростую работу. Ведь цель у кафе была простая: познакомить ребят с городским собранием, ...», а в городском собрании ведь нет споров, нет дискуссий и обвинений, всё приятно, мирно, дружно и уважительно. От себя лично благодарю организаторов дискуссии BAZAR.



