Обновлено: Расширяются возможности вакцинации от COVID-19

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С этой недели в разных регионах Эстонии откроется возможность вакцинации от COVID-19 без предварительной регистрации, сообщила во вторник BNS пресс-служба Министерства социальных дел.

Вакцинация без предварительной записи в торговом центре Fama в Нарве. Фото: Дмитрий ФЕДОТКИН

По словам руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Марека Сеэра, чтобы охватить 70% взрослого населения, по всей Эстонии необходимо вакцинировать еще 194 000 человек.

«Центры вакцинации, которые позволили очень быстро вакцинировать большое количество людей, продолжат работу. Разумеется, можно по-прежнему бронировать время вакцинации. Но мы начнем с небольшого дополнительного подталкивания тех, кто в этом нуждается для того, чтобы сделать вакцинацию для людей ближе и более удобной. В сотрудничестве с местными самоуправлениями, семейными врачами и медицинскими учреждениями мы придумываем решения, учитывающие специфику конкретного региона», – сказал Марек Сеэр.

На прошлой неделе в тестовом режиме прошла вакцинация без предварительной регистрации в клинике Confido, в ласнамяэском торговом центре в Таллинне, в торговом центре Fama в Нарве и в центре вакцинации клиники Тартуского университета. Оказалось, что люди заинтересованы в таких решениях, и теперь эти возможности постепенно увеличиваются.

На этой и следующей неделе можно пройти вакцинацию как по предварительной записи, так и без предварительной записи:

9 июля в 16 до 19 часов в валгаском спорткомплексе, вакцины Janssen, Moderna и Pfizer.

10 июля с 14 до 20 часов в Нарва-Йыэсуу в спа Meresuu, вакцины Janssen и Moderna.

16 июля с 16 до 19 часов в нарвском торговом центре Fama, вакцины Janssen и Pfizer.

17 июля с 10 до 12 часов в пляжном клубе Вызу и с 13 до 15 часов в Народном доме Хальяла, вакцины Janssen и Pfizer.

На этой неделе в пятницу и воскресенье без предварительной регистрации можно сделать прививку в тартуском центре вакцинации. Все желающие от 12 лет и старше могут прийти на вакцинацию без предварительной регистрации, однако возможность бронирования номерка сохраняется.

15 июля в сотрудничестве с вильяндиской больницей начнет работу вакцинационный автобус, первая остановка будет в Силламяэ – в самоуправлении, где охват вакцинацией взрослых составляет всего 29%. Дальнейшее расписание автобусов появится позже.

Если с момента предыдущей регистрации останутся свободные номерки, вы сможете пройти вакцинацию в Доме культуры Лихула 15 июля с 10 до 14 часов без предварительной регистрации.

Вакцинация продолжится также в ласнамяэском торговом центре в Таллинне.

Все желающие в возрасте от 12 лет по-прежнему могут записаться на вакцинацию на портале пациента по адресу www.digilugu.ee или позвонив на государственный информационный номер 1247. Во вторник утром по всей Эстонии было свободно почти 6 000 номерков, которые регулярно добавляются.

На прошлой неделе Хийумаа стал первым уездом, охват которого превысил 70%. На втором месте Тартумаа (63%), а за третье место борются Сааремаа и Ляэнемаа (почти 58%). Самый низкий охват вакцинации взрослого населения в Ида-Вирумаа (35%), Валгамаа и Вырумаа (49%).

Исследования показывают, что все предлагаемые в Эстонии вакцины эффективны против нового и более агрессивного штамма дельта, но только после завершения курса вакцинации, через две недели после однократной дозы Janssen, через одну неделю после второй дозы Pfizer, через две недели после второй дозы Moderna (новое название – Spikevax) и Astra Zeneca. Между двумя дозами вакцинации у Moderna 4 недели, у Pfizer 6 недель и у Astra Zeneca 12 недель. Продолжительность действия курса вакцинации – не менее одного года. Существует также цифровой сертификат о вакцинации ЕС на срок не менее одного года, который упрощает возможность путешествовать и посещать многие мероприятия в Эстонии без тестирования.

По состоянию на утро вторника в Эстонии хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 569 852 человека, полный курс вакцинации прошли 465 665 человек. 52,1% взрослого населения Эстонии получили хотя бы одну дозу вакцины. 67,7% людей в возрасте 70 лет и старше были вакцинированы. Дополнительная информация на эстонском и русском языках на странице: www.vaktsineeri.ee.





BNS