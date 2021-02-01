Все, что нужно знать о дельта-штамме коронавируса

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Ускорение распространения дельта-штамма коронавируса по всему миру вызывает вопросы о его происхождении, трансмиссии, области распространения и потенциале устойчивости к вакцинам, пишет Postimees со ссылкой на ScienceAlert.

Иллюстративное фото: Serhii Milekhin / Shutterstock

Варианты коронавируса отличаются друг от друга по своим мутациям, также изменившим характеристики вируса, такие как трансмиссия, тяжесть заболевания, эффективность вакцины и так далее.

Что такое дельта-штамм и откуда он взялся?

Дельта-штамм представляет собой вызывающую озабоченность мутацию, также известную как B.1.617.2, и является одной из трех известных подлиний B.1.617. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, данный штамм был впервые обнаружен в Индии в декабре 2020 года.

Чем он отличается от других штаммов?

Одним из отличительных признаков дельта-штамма является изменение в его трансмиссии, которая, по оценкам, на 40-60 процентов выше, чем у альфа-штамма (B.1.1.7). Другими словами, дельта-штамма более заразен, чем другие мутации вируса. Недавние данные из Шотландии показали, что риск госпитализации удвоился после заражения дельта-штаммом.

Что известно об эпидемиологии областей распространения дельта-штамма?

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что дельта-штамм сыграл важную роль в увеличении количества случаев Covid-19, зафиксированном в Индии в 2021 году. С тех пор этот вариант распространился по всему миру. По состоянию на 14 июня этот штамм коронавируса был выявлен в 74 странах, что составляет более 90 процентов новых случаев в Соединенном Королевстве и не менее шести процентов всех случаев в Соединенных Штатах.

В Великобритании дельта-штамм был впервые обнаружен в конце марта 2021 года.

Данные из канадской провинции Альберта показывают, что количество случаев удваивается каждые 6-12 дней. По оценкам другой канадской провинции, Онтарио, 40 процентов новых случаев заболевания по состоянию на 14 июня 2021 года вызваны дельта-штаммом.

Распространенность дельта-штамма в мире недооценивается, поскольку необходимый скрининговый тест еще не разработан.

Дельта-штамм и вакцины

Ранний британский анализ эффективности вакцины против дельта-штамма вселил оптимизм. Данные из Шотландии показали, что прививка вакциной AstraZeneca или Pfizer снижает количество госпитализаций и случаев заражения, хотя и менее эффективна, чем в случае альфа-штамма коронавируса.

Две дозы вакцины снизили госпитализацию более чем на 90 процентов.





Postimees