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Правительство решило смягчить коронавирусные ограничения: с 31 мая ограничение передвижения 2 + 2 будет заменено требованием рассредоточения в общественных помещениях, но требование ношения масок останется в силе.

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Во вторник правительство приняло принципиальное решение ослабить текущие ограничения из-за COVID-19, заменив ограничение передвижения 2 + 2 на рассредоточение по общественным помещениям с 31 мая, а с 14 июня смягчить ограничения на заполняемость, количество участников и часы работы для мероприятий в помещениях и вне их, сообщила во вторник BNS пресс-служба правительства.

«Весна принесла долгожданный тренд снижения показателей заражаемости, что было бы невозможно безо всех наших усилий, и особой благодарности здесь заслуживают медицинские работники. Нынешняя ситуация подает надежду возвращения нормальной жизни к лету, когда мы будем контролировать распространение коронавируса и сможем разумно наслаждаться жизнью без продиктованных COVID-19 ограничений», - сказал министр государственного управления Яак Ааб.

BNS