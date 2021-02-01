У коронакризиса русский акцент

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На организованном в понедельник 24 мая Нарвской горуправой для журналистов инфочасе оценку ситуации с коронавирусом и вакцинацией в нашем городе и других регионах республики дал председатель правления Ляэне-Таллиннской центральной больницы, заместитель руководителя действующей при Министерстве социальных дел рабочей группы по организации массовой вакцинации доктор Аркадий Попов.

Иллюстративное фото: vaktsineeri.ee

Из 14 уездов республики выше средний уровень заражения COVID-19 в русскоязычных регионах (показатель на сто тысяч населения, данные на 23 мая). На «первом месте» Ида-Виру (581 человек на сто тысяч населения за 14 дней), затем Валгаский уезд (521 человек). Но достаточно высокий средний уровень заражения и в эстоноязычном Пярнуском уезде (316 человек, на третьем месте среди регионов Эстонии). По словам доктора А.Попова, в Ида-Вирумаа ситуация самая сложная, в то же время он отметил, что в регионе наметилась позитивная тенденция, также как в Харьюмаа, где также достаточно высокое количество людей, говорящих на русском языке.

Меньше всего, по сравнению с другими уездами, провакцинировано первой дозой препарата в Ида-Вирумаа (23,6%) - это самый низкий показатель по стране.

В Эстонии сейчас создана система доступной вакцинации населения всех возрастов, в частности, созданы центры вакцинации. Активно идет иммунизация в Харьюмаа, а в Ида-Вирумаа, к сожалению, низкий интерес к прививкам. В частности, жители региона слабо используют систему государственной дигитальной регистратуры digilugu.ee, где можно зарегистрироваться на вакцинацию от COVID-19.

Судя по пояснениям доктора А.Попова, проблема русскоязычных регионов - в слабой информированности населения, люди скептически относятся к вакцинации, хотя имеется доступность вакцин, есть выбор разных препаратов. Словом, разъяснительная работа должна быть более активной.

Аркадий Попов до 1 декабря прошлого года был медицинским руководителем кризисного штаба Департамента здоровья Эстонии, в ноябре 2020-го он был назван в республике лауреатом премии «Гражданин года». В настоящее время в рабочей группе Министерства социальных дел доктор А.Попов отвечает, в частности, за работу функционирующих на базе больниц центров вакцинации.

На карте портала vaktsineeri.ee/ru указаны поставщики услуг здравоохранения, у которых можно начать вакцинацию против COVID-19 (поставить первую дозу вакцины). На сайте narvahaigla.ee можно найти подробную информацию о вакцинации в Нарвской больнице.

Евгений Ашихмин