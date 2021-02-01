На отдых медсестрам и работникам по уходу собрано уже более 500 000 евро

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К инициативе PAI, призванной выразить благодарность и поддержку медсестрам и работникам по уходу в Эстонии, присоединились уже более 2000 жертвователей. Вы можете пополнить их ряды.

Иллюстративное фото.

В результате общий вклад превысил магический рубеж в 500 000 евро.

Например, в конце прошлой недели совместное пожертвование в размере 20 000 евро сделали Sportland и акционерные общества Jalajälg и Fifaa, связанные с основателями этих двух компаний Анти Калле и Аре Альтрая.

Всего инициативу PAI поддержали более 1860 человек и 152 предприятия. На счету партнера инициативы PAI, Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond, к 8 мая накопилось 500 487 евро. Учитывая цель организаторов охватить все 17 тысяч медсестер и работников по уходу, виртуальная ценность одной карты PAI на данный момент составляет 29,44 евро.

По словам одного из инициаторов акции Катри Линк, фонд в размере полумиллиона евро уже довольно внушительный и позволит тысячам медсестер и работников по уходу получить необходимый отдых. «Но прежде всего, конечно, это внимание со стороны более чем двух тысяч жертвователей. Полмиллиона – это важная веха, но предстоит еще долгий путь, чтобы карта PAI имела еще большую ценность и предложила больше возможностей. Присоединение к ней очередных крупных спонсоров свидетельствует о продолжении кампании и является примером для новых участников акции. Чем большую сумму мы сможем собрать, тем большие впечатления мы сможем подарить ценным и важным работникам передовой и тем лучше они смогут восстановиться после 14 месяцев изнурительной работы и перегрузок», – сказала Линк.

Инициаторы кампании поставили цель обеспечить всех медсестер и работников по уходу в Эстонии картой PAI, которую можно будет использовать в течение года в сфере туризма, развлечений и культуры. Ценность карты PAI будет зависеть от щедрости жертвователей, но планируется, что она составит от 50 до 100 евро.

Пожертвования PAI можно сделать до 1 июня 2021 года. Карты PAI будут распределены в мае и июне, и воспользоваться ими можно будет с 1 июня по 31 декабря 2021 года.



Для пожертвований в Coop Pank открыт расчетный счет Sihtasutus Kuressaare Haigla Toetusfond EE824204278618211200. При переводе туда пожертвования необходимо указать ключевое слово PAI.

Кроме того, в сотрудничестве с Telia были открыты телефоны для пожертвований 9000105 (пожертвуете 5 евро) и 9000110 (пожертвуете 10 евро).



Обновленный список людей и организаций, поддержавших инициативу PAI, опубликован здесь: https://www.ena.ee/pai/index.php/toetajad.





Меэлис Кубитс