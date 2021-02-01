Прививка на рабочем месте и на дому: новые шансы для Ида-Вирумаа

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Инна, сотрудница одного из нарвских салонов красоты, была приятно удивлена, что на прошлой неделе объявили о возможности для Ида-Вирумаа вакцинировать от коронавируса прямо на рабочих местах. Для региона таким образом был снижен возрастной ценз получающих вакцину.

Вакцинация в Центре вакцинации Нарвской больницы. Фото: Евгения Парв

К этому шагу рабочую группу по вакцинации COVID-19 подтолкнул уровень заражения в регионе и охват вакцинированных. Все-таки процент охвата взрослого населения в Ида-Вирумаа по сравнению со всей Эстонией пока существенно отстает: на момент принятия решения 22 процента вакцинированных хотя бы одной дозой против 33-х, и это при повышенном уровне заболеваемости.

Однако искать причину такого отличия от других регионов страны только в поведении самих жителей Ида-Вирумаа было бы неправильно. Она еще и в том, что вакцины в стране не хватает.

– Чтобы провакцинироваться, мне пришлось терять один день, ехать для этого в Мересуу, где находится пункт вакцинирования. Вообще же прививки я ждала 3 месяца, – поясняет Инна, – хотела зарегистрироваться через Digilugu, но место для меня нашлось только на днях.

Запись – на следующую неделю

С понедельника вакцинирование в трудовых коллективах в Ида-Вирумаа действительно началось.

– Прививки уже сделаны сотрудникам Teresa OÜ Jõhvis, Praktov OÜ, Fregatt OÜ, – сказала нам Мерле Харьо, исполнительный руководитель Corrigo OÜ, в полдень понедельника.

Как выяснилось, работодатели активно откликнулись на приглашение, отправив по обозначенному адресу списки, и уже в первый день недели все места на вакцинацию были заполнены. Но следующая неделя для записи еще была открыта.

При этом может пройти некоторое время, прежде чем медики появятся на предприятии ; скорость и порядок вакцинирования зависят от доставки препаратов и логистики поставщика услуг, предупреждает представитель Больничной кассы Мадис Каллас. И просит от имени своей организации терпения и понимания.

Уведомить о своем желании организовать вакцинацию на рабочем месте работодатель должен, отправив письмо по адресу madis.kallas@haigekassa.ee . Для отправки списков OÜ Corrigo, одна из осуществляющих вакцинацию фирм, дает такой контакт: irina.sirenko@corrigo.ee. Дополнительная информация по тел. 5526928 (Мерле Харьо).

Janssen выполняет задачу за один раз

В основном OÜ Corrigo использует в этом проекте вакцины Pfizer и Moderna. Но, говорит Мерле Харьо, по желанию и для людей 50+ это могут быть AstrаZeneca и Janssen. Что характерно, отмечает исполнительный руководитель, многие интересуются вакциной Janssen, поскольку для прививки этим препаратом достаточно одной дозы.

Среди наиболее крупных предприятий, пригласивших медиков к себе, – Viru Keemia Grupp и Eesti Energia, Аквафор, Narva Gate, SPA-отель Meresuu, Нарвский музей.

– Да, предлагаем своим сотрудникам вакцинироваться, сейчас составляем списки, – говорит директор музея Мария Сморжевских-Смирнова. - В нашем случае важно и то, чтобы приходящие в музей люди чувствовали здесь себя в безопасности.

На прошлой неделе было объявлено еще об одной кампании – те, кому здоровье не позволяет выходить из дома, могут вакцинироваться на дому.

Как пояснила нашей газете директор Департамента социальной помощи Елена Васильева, Нарва свои списки в Больничную кассу отправила. На услуге домашнего ухода в городе находятся 330 человек, большинство из них изъявило желание провакцинироваться. «Теперь ждем указаний, – сообщает г-жа директор. – Но внести изменения в списки еще возможно».

Остается добавить, что, как сказала специалист по коммуникации SA Narva Haigla Евгения Парв, начиная с 17 мая центр вакцинации этого медицинского учреждения будет вакцинировать всех, вне зависимости от принадлежности к группе риска. Центр будет работать и по выходным.





Условия вакцинации у работодателя: - Предприятие должно находиться в Ида-Вирумаа (по согласованию с рабочей группой могут быть сделаны исключения, если предприятие не находится в Ида-Вирумаа, но там проживает большинство сотрудников).

- Большинство работников не могут работать удаленно (производство, порты, логистика, услуги, сельское хозяйство и так далее).

- Минимальное количество тех, кто хочет вакцинироваться, – 20 сотрудников.

- Также разрешена вакцинация взрослых членов семей сотрудников. Особенно приветствуется привлечение к вакцинации старших членов семьи.

- Вакцинация проводится на месте.

Источник: Министерство социальных дел



Татьяна Завьялова