Вернемся ли в мае к привычной жизни, зависит от темпов вакцинации

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Единственный способ для Эстонии выйти из кризиса, вызванного распространением коронавирусной инфекции, заключается в вакцинации населения. Об этом шла речь на прошедшем 12 апреля инфочасе в онлайн-среде, на котором медики, ученые и чиновники на русском языке отвечали на вопросы о проводимой в стране вакцинации от COVID-19.

По информации Министерства социальных дел Эстонии, сегодня 75% населения Эстонии готовы к вакцинации. Фото: Архив "НГ"

Именно вакцинирование групп риска поможет снизить количество тяжелых случаев и смертности от COVID-19, снизит нагрузки на систему здравоохранения и экономику, послужит гарантией нормального функционирования жизни общества, говорили эксперты.

Смертность от COVID-19 можно затормозить

Коварное заболевание только в Эстонии уже унесло 1049 жизней и может продолжить пополнение этой печальной статистики. По словам Натальи Первяковой из Эстонского генного фонда Тартуского университета, соотношение наблюдается следующее: из тысячи зараженных примерно 70 попадают в больницы с тяжелой формой заболевания, из последних не возвращаются домой, то есть умирают, от 6 до 9 человек. А по данным главного врача Таллиннской скорой помощи Рауля Адласа, половина из заболевших людей пожилого возраста нуждается в стационарном лечении. Не выдерживает сложного течения болезни и умирает половина госпитализированных, чей возраст превышает 80 лет.

Однако остановить или затормозить эту печальную статистику можно, на помощь в достижении этой цели приходит вакцинация. По данным Адласа, сегодня, в разгар кампании по вакцинированию пожилых людей, почти в два раза уменьшилось количество возрастных пациентов, нуждающихся в больничном лечении COVID-19. К тому же пожилые люди легче переносят вакцинацию, чем молодые. Доктор Адлас объяснил это тем, что благодаря более сильному иммунитету организм молодых людей при столкновении с вакциной активно вступает в бой, провоцируя неприятные эффекты. У пожилых людей иммунитет не такой сильный, поэтому и реакция организма на введенный препарат проходит более мягко.

Развенчивали мифы

Большая часть инфочаса была посвящена вопросам, связанным с препаратом AstraZeneca, в отношении которого в обществе существует определенное недоверие, вызванное редкими случаями образования тромбозов, отмеченными не только в Эстонии, но и в других странах. По приведенным на инфочасе данным, из 34 миллионов привитых этой вакциной в мире эффект образования тромбоза наблюдался лишь в 22 случаях. Это очень редкое явление, отметила Наталья Первякова, и эффект от вакцины многократно перевешивает возможные риски.

Участники дискуссии попытались восстановить репутацию этой вакцины, отметив, что случаев такого иммунного ответа на препарат не было вообще в отношении людей старше 60 лет. А значит, говорили они, эта вакцина не опасна для пожилых людей, к тому же она более легко транспортируется, поскольку не требует столь глубокой заморозки, как это необходимо в случае вакцин Moderna и Pfizer.

Пока же семейные врачи отмечают, что люди, в том числе и пожилые, к сожалению, недооценивают тот спасательный круг, который им предлагается, и нередко отказываются от вакцинации препаратом AstraZeneсa. При этом сильно рискуют заболеть и не справиться с тяжелым течением заболевания. Эту мысль проиллюстрировали данные вице-канцлера Министерства социальных дел Эстонии Марис Йессе, по которым на утро понедельника (дня, когда проводился инфочас) из 595 находившихся в больницах инфицированных COVID-19 было 73 процента людей свыше 60 лет.

Первый укол сделал каждый четвертый взрослый

На инфочасе отмечалось, что Эстония пока не планирует совмещать вакцины от коронавируса. Это значит, что получившие первую дозу AstraZeneca, у кого не наблюдалось проблем с образованием тромбов, должны получить и вторую дозу именно этого препарата.

"Наши иммунологи согласились, что риски второй прививки вакциной AstraZeneca людей младше 60 лет минимальны, когда после второй прививки возникла бы редкая реакция, если этого не было после первой", - пояснила по этому поводу Марис Йессе.

Вице-канцлер привела и статистику по вакцинации в Эстонии. Согласно ей одной дозой вакцины на 12 апреля было привито свыше 260 тысяч человек или каждый четвертый взрослый. В возрастной группе свыше 70 лет начал или уже закончил вакцинацию каждый второй.

Темпы проведения вакцинации в регионах и уездах разнятся. За последние пару-тройку недель они усилились в Ида-Вирумаа, где целью программы вакцинирования является привить первой дозой к середине апреля 70 процентов населения старше 70 лет. По словам Йессе, увеличить темпы вакцинации в этой группе позволит прибытие большой партии вакцины, которая в ближайшее время ожидается в Эстонии. Она превысит количество вакцины, поступившей в страну в феврале и марте, и ею буду поддержаны регионы с низким охватом вакцинации.

К вопросу о тактике

Отвечая на вопрос, когда жители Эстонии смогут сами выбирать для себя вакцину, руководитель бюро по надзору за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла ответила, что сегодня дефицит вакцины наблюдается во всех странах. Возможно, это положение исправится в следующем году.

Прозвучал на инфочасе и вопрос от представителей трудоспособного населения, пока не охваченного графиком вакцинации. Не секрет, говорилось в нем, что инфекцию в семьи люди зачастую приносят из трудовых коллективов. Почему бы не организовать вакцинирование по методу 50 на 50, когда молодые приводят на прививку своих пожилых родственников, но в качестве поощрения могут получить вакцину и сами? На этот вопрос ответила главный специалист отдела мониторинга инфекционных заболеваний и противодействия эпидемиям Ирина Филиппова, которая заметила, что это предложение можно было бы обсудить, если бы в Эстонии было больше вакцины. В имеющихся условиях была выбрана тактика создания приоритетной группы из более уязвимых людей. Эта тактика будет корректироваться по мере поступления новых партий вакцины.

Кому, сколько и когда

Ответили эксперты и на вопрос об удлинении интервала между двумя дозами вакцины. Было отмечено, что проведенные клинические испытания показали: удлинение промежутка от 8 до 12 недель только повышает эффективность введенного препарата. Решили, что старая схема введения второй дозы сохраняется в том случае, если с человеком уже договорились о времени второй прививки.

Об уже переболевших COVID-19 тоже велась речь. Им необходимо ввести одну прививку в срок от одной недели до 6 месяцев с момента выздоровления. Если человек заболел после первой прививки, то его курс иммунизации считается завершенным. Если переболевший не привился первой дозой в течение полугода после выздоровления, то ему необходимо начинать весь курс вакцинации сначала.

Не обошлось без вопроса о том, появится ли в Эстонии российская вакцина "Спутник"? Как заметила в ответе на него представитель Департамента лекарственных средств Майа Уускюла, Европейское агентство всегда проверяет производителей. "Спутник" еще не инспектировали. Должны пройти предклинические испытания. Когда все эти данные будут представлены ЕС, тогда, не исключено, вакцина появится на рынке.

Прозвучало, что для возвращения к нормальной жизни общества необходимо вакцинировать в общей сложности 70 процентов населения страны. А принявший участие в дискуссии министр здравоохранения и труда Танель Кийк выразил надежду, что кампания вакцинации позволит снизить охват инфекции и вернуться к привычной жизни уже в мае этого года.

Наталья СОБОЛЕВА