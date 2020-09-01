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Здравоохранение / В стране и мире / РеспубликаModerna понизила эффективность своей вакцины

Дата публикации: Сегодня, 10:19 Просмотрено: 93

Американская биотехнологическая компания Moderna понизила эффективность своей вакцины против COVID-19, созданной по технологии мРНК, пишет DW.

Moderna понизила эффективность своей вакцины
Фото: vaktsineeri.ee

Препарат предотвращает заражение в 90 процентах случаев, а тяжелое протекание болезни — в 95 процентах, следует из данных, полученных в ходе третьей фазы клинических испытаний с участием более 30 тысяч человек. В декабре 2020-го Moderna оценивала эффективность своей вакцины в 94,1 процента.

DELFI.EE

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