Количество вакцин, подходящих для пожилых, все еще ограничено

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В редакцию «НГ» обратились несколько человек пожилого возраста с просьбой разъяснить, почему подчас люди более молодого возраста получают возможность пройти вакцинацию, в то время как им, находящимся в группе риска, приходится вакцину ждать.



Иллюстративное фото: архив "НГ".

«Получается, государство нас обманывает? Ведь повсеместно объявляется, что сначала прививку от ковида получат группы риска, а это, во-первых, те, кто старше 70 лет», - возмущаются позвонившие.

Ответ на этот вопрос содержится в официальном сообщении Больничной кассы, которое пришло в редакцию в нынешний понедельник.

«Мы знаем, что некоторых пожилых людей беспокоит, почему люди более молодого возраста иногда получают вакцину раньше них, - подтверждает Кюлли Фридеманн, глава отдела первичной медицинской помощи Больничной кассы. - Это связано с тем, что эксперты рекомендовали использовать вакцину AstraZeneca людям в возрасте до 70 лет, а других вакцин сейчас не хватает. Мы можем только подтвердить, что распределение вакцины, поступившей в Эстонию, будет проведено наилучшим образом и никто не останется без вакцины».

В соответствии с рекомендациями Государственной экспертной комиссии по иммунопрофилактике для вакцинации людей старше 70 лет используется вакцина от COVID-19 Pfizer/BioNTech и Moderna, а для вакцинации людей в возрасте до 70 лет - вакцина AstraZeneca.

В марте для проведения первой инъекции вакцины людям старше 70 лет семейным врачам будут предоставлены вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna в объеме 30 доз на один регистр семейного врача.

Вакцинация людей из группы риска будет продолжаться у семейных врачей.

Список заболеваний и состояний, при наличии которых человек относится к группе очень высокого или высокого риска тяжелого протекания COVID-19 и, следовательно, принадлежит к группе риска, утверждается Государственной экспертной комиссией по иммунопрофилактике и ознакомиться с ним можно в Эстонском плане вакцинации от COVID-19: www.sm.ee (на эстонском).

Больничная касса разослала каждому семейному врачу список принадлежащих его регистру людей, входящих в группы риска. Список лиц в возрасте до 70 лет из группы риска был основан на диагнозах, указанных в качестве основного диагноза в счетах за лечение, представленных в последние годы, и на основе используемых лекарств, отпускаемых по рецепту. Цель состоит в том, чтобы охватить широкий круг людей из групп риска, чтобы вакцинация дошла до как можно большего числа людей, наиболее подверженных риску COVID-19.

СПРАВКА: Дополнительную информацию о вакцинах можно найти на интернет-сайте vaktsineeri.ee и по телефону консультационной службы семейных врачей 1220. Информацию о распространении коронавируса можно найти на интернет-сайте kriis.ee





Подготовила Светлана ЗАЙЦЕВА