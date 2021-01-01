Исследование: в конце февраля у людей резко возросло чувство опасности, а вместе с ним и желание пройти вакцинацию

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В конце февраля резко возросло количество желающих ужесточить меры по предотвращению коронавируса. В то же время доля вакцинированных и желающих вакцинироваться увеличилась, согласно данным опроса населения Turu-uuringute AS, проведенного по заказу Государственной канцелярии.



Иллюстративное фото: ERR. Иллюстративное фото: ERR.

«Три четверти населения Эстонии считают текущую ситуацию критической и считают, что неправильное может привести к росту распространения вируса. Это очень большое изменение по сравнению с началом февраля, когда такого мнения придерживалась только половина опрошенных. Если две недели назад треть жителей Эстонии считали, что острый кризис миновал, однако все же необходимо сохранять бдительность, на прошлой неделе так считали только восемь процентов», – сказала руководитель исследования Turu-uuringute AS Карин Рейварт.

Наиболее остро ощущают критичность ситуации пожилые люди, среди людей старше 75 лет 97% считают ситуацию критической. Чувство опасности меньше всего среди 15-49-летних, из которых около 65% считают ситуацию критической. Стоит отметить, что чувство опасности значительно возросло у всех этнических групп – у эстонцев на 21% и у жителей других национальностей на 24%, у эстонцев чувство опасности по-прежнему намного выше, чем у людей других национальностей. 82% эстонцев и 58% представителей других национальностей на прошлой неделе считали ситуацию критической. Лишь 7% эстонцев считают, что на ситуацию слишком остро отреагировали, по сравнению с 19% респондентов других национальностей.

«Отношение людей к ограничениям для предотвращения распространения коронавируса резко изменилось. Доля людей, желающих ужесточить меры высока, как никогда раньше. В начале февраля только 10% опрошенных считали, что текущие меры обязательно нужно ужесточить. К концу месяца доля этих людей увеличилась почти втрое и составила 28%, плюс 34% респондентов, которые скорее поддерживают ужесточение мер. Это самое большое ожидание ужесточения мер с начала кризиса, связанного с коронавирусом. Всего более 60% респондентов хотят ужесточить антивирусные меры, только 13% респондентов поддерживают смягчение мер», – добавила Карин Рейварт.

В конце февраля нынешние меры считали достаточными только 20% опрошенных, что более чем в два раза больше, чем в начале месяца. При этом количество желающих ужесточить меры увеличилось вдвое (37% → 62%). Значительно увеличилась поддержка ограничений на развлечения, мероприятия, а также на поездки 64% (до этого – 49%).

По мере того, как растет чувство опасности, растет и желание людей проходить вакцинацию. Всего почти 70% респондентов заявили, что они уже вакцинированы (8%) или готовы к вакцинации (61%). В начале февраля доля этих людей составляла 65%. Больший рост среди неэстоноязычного населения – в начале февраля 47% из них были готовы к вакцинации и 3% были вакцинированы, в конце февраля 50% готовы к вакцинации, а 5% уже были вакцинированы. В том числе выросла доля людей, которые обязательно сделали бы себе прививки – в начале января 32% респондентов однозначно хотели сделать прививку, а к концу февраля 37% респондентов. 13% точно не хотят вакцинироваться.

«Незаметно растущий интерес к вакцинации – это ожидаемое развитие. Чем больше людей в Эстонии получили вакцину, тем больше людей, которые своими глазами видят как возможные побочные эффекты, так и их отсутствие, и какое облегчение вакцинация приносит человеку», – отметил член научного совета COVID-19, бихевиорист и психолог Андеро Уусберг.

В то же время страх людей перед заражением коронавирусом существенно не изменился по сравнению с предыдущими исследованиями и остается на уровне 70%. Страх заразиться коронавирусом и не знать об этом выше у пожилых людей и меньше у молодых.

90% людей считают, что они в целом или хорошо знакомы с мерами по предотвращению распространения коронавируса. По сравнению с началом февраля доля тех, кто сознательно и регулярно ищет информацию о коронавирусе, увеличилась до 56%, поскольку они считают эту тему важной (+5%). Пожилые люди чувствуют себя лучше информированными. Среди людей старше 75 лет 65% хорошо знакомы с мерами. При этом из 15-34-летних только каждый третий хорошо знаком с мерами. В целом с мерами знакомы 51-58% людей в этой возрастной группе.

Также 90% людей ответили, что соблюдают все или большую часть официальных рекомендаций по предотвращению распространения коронавируса. Этот показатель не изменился с середины декабря. В то время как 85% пожилых людей по возможности следуют этим рекомендациям, то среди молодых этот показатель составляет 60-70%. Например, 29% молодых людей в возрасте 15–24 лет следуют большинству рекомендаций.

Основной источник информации о коронавирусе – эстонские медиаканалы, с небольшими различиями между этническими группами. В то время как новости и передачи ETV наиболее популярны среди эстонцев (57%), а на втором месте эстонские порталы (Delfi, Postimees и так далее), которые упомянули 49%, то среди русскоязычных людей наиболее популярные каналы – Delfi и Postimees как на эстонском, так и на русском языках. На втором месте по популярности находятся новости и передачи ETV и ETV+ (21% и 19% соответственно), на третьем – социальные сети (29%). ПБК и российские телеканалы важны только для 11% русскоязычных в Эстонии и их значимость упала вдвое с момента кризиса.

Исследование было проведено Turu-uuringud AS по заказу Государственной канцелярии. 24-я волна опроса проводилась с 26 по 28 февраля.





Сообщило Министерство социальных дел