Правительство Эстонии поддержало предложение закупить вакцины Novavax и Valneva

Дата публикации: Сегодня, 16:59 Просмотрено: 94

Правительство Эстонии поддержало предложение министра здоровья и труда Танеля Кийка закупить вакцину от коронавируса, которую произвели компании Novavax (США) и Valneva (Франция), были также одобрены дополнительные закупки вакцины Pfizer/BioNTech.



Автор: SCANPIX/REUTERS

"Вакцинация позволит нам шаг за шагом вернуться к обычной жизни. За первые пять недель были вакцинированы примерно 30 000 человек. Хочется, чтобы процесс вакцинации продвигался быстрее, но его ограничивает неуверенность в отношении дальнейших поставок вакцины, - отметил Танель Кийк. - Кроме того, поступают меньшие партии вакцины, чем это было изначально обговорено. По словам производителей, возникают проблемы как при производстве, так и при доставке. От этого мы не будем защищены и в ближайшие месяцы. Чтобы уменьшить риски, разумно заключить договора с разными производителями вакцин".

Согласно предварительному договору, Novavax поставит в Эстонию 293 084 дозы вакцины для 146 542 человек, а Valneva 88 000 доз для 44 000 человек. Кроме того, будет закуплено 100 000 дополнительных доз вакцины Pfizer/BioNTech для 50 000 человек.

Основной договор Европейская комиссия с Pfizer/BioNTech заключила в ноябре прошлого года. По нему Эстония ходатайствовала о 603 876 дозах в качестве основной закупки и еще 100 000 - как дополнительной.

Сейчас Европейская комиссия обговаривает дополнительное соглашение с Pfizer/BioNTech. Эстония заказала 250 000 доз основной закупки, теперь к ним добавится еще 100 000. Всего вакциной Pfizer/BioNTech в Эстонии могут обеспечить примерно 525 000 человек.

Ранее Эстонии объявила о закупках вакцин пяти производителей: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV и CureVa.

ERR