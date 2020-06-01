Медики Нарвской больницы привили живущих и работающих в богадельне

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В пятницу, 15 января, вакцину от коронавируса получили 73 насельников и 27 работников богадельни храма Нарвской иконы Божьей Матери.

По словам члена правления SA Narva Haigla Алексея Евграфова, больница не могла не откликнуться на просьбу привить наиболее уязвимых и относящихся к группе риска насельников богадельни, и, конечно же, работников, которые находятся с ними в тесном контакте.

Настоятель храма: "На данный момент все насельники, подлежащие вакцинированию, прививку получили".

«Поэтому мы нашли возможность дополнительных ресурсов, заказали ровно столько доз вакцины, сколько требовалось, чтобы все сделать согласно строгим правилам и быть уверенными, что вацина хранилась правильно при использовании нужного температурного режима, и привлекли четверых сестер для проведения процедуры вакцинации», - пояснил Алексей Евграфов.

Вакцинировали насельников и персонал ответственная сестра отделения терапии Нарвской больницы Анастасия Горшкова, сестра инфекционного контроля Ксения Бочарова, старшая сестра поликлиники Ирина Лавриц и школьная сестра Катрин Конго.

«Все вакцинируемые перенесли процедуру хорошо, никаких осложнений не возникло, мы еще какое-то время после наблюдали за их состоянием», - рассказала Анастасия Горшкова. По словам Анастасии, обитатели богадельни встретили возможность получить вакцину с радостью, пару сомневающихся человек в конечном итоге тоже решились на вакцинацию после того, как медработники ответили на их вопросы.

«Хочется похвалить насельников богадельни и персонал за то, насколько они ответственны. Они всегда аккуратно прививаются, в том числе, и от гриппа, и вот сейчас, против коронавируса. Стоит отметить, что у них нет ни одного случая заражения, ни среди персонала, ни среди жильцов, что тоже говорит само за себя», - прокомменировала Анастасия Горшкова.

Вместе с персоналом вацинировался и настоятель храма иконы Божьей Матери отец Виталий Гаврилов, который выразил признательность руководству и сестрам Нарвской больницы.

«От всей души благодарю Нарвскую больницу, нашего хорошего партнера, за помощь в вакцинировании наших людей. Своими силами мы так оперативно с этим не справились бы», - сказал настоятель. «Учитывая, что наши насельники и работники – это группа риска, мы, конечно же, очень ждали возможности получить вакцину», - добавил он.

По словам отца Виталия, на данный момент все насельники, подлежащие вакцинированию, прививку получили.

Кроме того, в рамках помощи коллегам, медики Нарвской больницы привили 22 проживающих в Ида-Вирумаа сотрудников Вильяндиской больницы.

В ближайшее время Нарвская больница начнет вакцинацию постояльцев Дома призрения и медиков зубных кабинетов.

Евгения Парв,

SA Narva Haigla