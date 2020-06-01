ПНД: 265 новых случаев заражения коронавирусом

Дата публикации: Вчера, 11:50 Просмотрено: 789

За последние сутки в Эстонии выявили 265 новых случаев заражения коронавирусом. От вызванных Covid-19 осложнений скончались 8 человек.

Скриншот terviseamet.ee

Всего с начала пандемии в Эстонии умерло 333 пациента с коронавирусом, свидетельствуют данные Департамента здоровья.

За минувшие сутки стали известны результаты 2659 первичных тестов на коронавирус. Из них положительными оказались 265.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Харьюском уезде - 128, в том числе 110 в Таллинне. В Ида-Вирумаа прибавилось 45 случаев заражения.

По данным на 18 января показатель кумулятивной заболеваемости Covid-19 составляет 589,02 случая на 100 000 жителей.

В больницах находятся 424 пациента с Covid-19, в отделении интенсивной терапии - 45 человек, на искусственной вентиляции легких - 26.

От коронавируса в Эстонии вакцинированы 18 275 человек.

ERR