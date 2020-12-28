Первые 65 сотрудников Нарвской больницы сделали прививки от коронавируса ГАЛЕРЕЯ

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В понедельник, 28 декабря, в Нарвскую больницу поступило 65 доз вакцины от Covid-19 производства компании Pfizer/Biontech. За два дня прививки от Covid-19 сделали первые 65 сотрудников Нарвской больницы. Среди них – работники отделения экстренной медицины, скорой помощи, Covid-отделения.

По словам главного врача Нарвской больницы Олева Силланда, это чуть меньше 10 процентов общего состава сотрудников. 18 января этим же людям будет сделана обязательная вторая доза вакцины. Также в январе будет привита еще одна группа сотрудников больницы.

Сделать себе прививку от коронавируса – дело абсолютно добровольное, подчеркивает главврач. «Мы никого не принуждали к этому и впредь не собираемся настаивать на прививках или как-то административно влиять на наших работников. Человек должен сам понимать, зачем ему надо это сделать, и более того – верить, что прививка необходима и может помочь», - говорит Силланд.

Что касается противников прививок, то среди врачей они были и раньше, есть и сейчас. По словам главной сестры Нарвской больницы Натальи Метелицы, ежегодно прививки от гриппа делают почти 60 процентов сотрудников больницы. «Будем ориентироваться на эту цифру и в отношении прививок от коронавируса», - говорит Метелица.

Первым в Нарвской больнице был привит врач Женской клиники Narva Haigla Алексей Семыкин. Cвободной рукой доктор снимал на свой смартфон всю процедуру вакцинации. И это не для «семейного альбома». «У меня есть страничка в социальной сети Фэйсбук, а также Инстаграм, плюс я сделал связанный с ними аккаунт, где буду вести дневник и каждый день рассказывать о своем состоянии после вакцинации, - рассказал нашему изданию Алексей Семыкин. – Мои сообщения предназначаются прежде всего для моих коллег – и в Нарвской больнице, и в Эстонии, и в других странах, поскольку я вхожу в русскоязычное Всемирное сообщество врачей. Однако доступ на мою страницу открыт не только для медиков; любой человек, которого интересует тема вакцинации от коронавируса, может зайти ко мне на https://www.facebook.com/profile.php?id=100001211869595 и прочитать свежую информацию».

Врач Женской клиники Narva Haigla Алексей Семыкин снимал на свой смартфон всю процедуру вакцинации, чтобы потом выложить фото и видео на своей странице в Фэйсбуке, где он ведет дневник врача.



Алексей Семыкин выступил с еще одной инициативой – он составил Лист учета возможных нежелательных реакций при вакцинации от Covid-19; после прививки его получает каждый сотрудник Нарвской больницы. Заполнять лист можно анонимно. «Несмотря на то, что о вакцинации от коронавируса у медиков много информации из самых различных источников, мы все-таки хотим получить представление о происходящем, исходя из собственных наблюдений, своей статистики. Это будет такое внутрибольничное исследование», - объясняет доктор Семыкин.

Первые вакцины – медикам

По утвержденному в Республике плану первыми вакцинацию проходят медики. В январе станут вакцинировать и других людей из групп риска, например, работников домов попечения, социальных служб. В официальных источниках сообщается, что ближе к весне вакцина станет доступна и для остальных жителей страны.

Сейчас, конечно, трудно предугадать, насколько вакцинация от коронавируса будет популярна среди населения. Заведующая аптекой Нарвской больницы Елена Пекарева (которая, к слову, в понедельник тоже сделала прививку от Covid-19) в разговоре с вашим корреспондентом заметила, что в 2019 – 2020 гг. у населения Нарвы значительно вырос интерес к прививкам от гриппа, клещевого энцефалита, гепатита. «Услугами кабинета вакцинации Нарвской больницы жители города пользуются сейчас активно как никогда ранее», - говорит Пекарева.

Наша справка:

В воскресенье, 27 декабря, в Эстонии началась вакцинация от коронавируса. Первыми были провакцинированы работники Ярвеского дома здоровья. Также в воскресенье вакцинировали сотрудников больниц и центров семейных врачей в Таллинне и Тарту. Первой партией закупленной вакцины от коронавируса будет обеспечено 76 больниц, центры семейных врачей и скорая помощь по всей Эстонии.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Светланы ЗАЙЦЕВОЙ