Визит в Ида-Вирумаа премьер-министра Ратаса не принес региону облегчения

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Целью поездки по Ида-Вирумаа премьер-министра Юри Ратаса был, в том числе, и ответ на вопрос: нужно ли «закрывать регион», то есть вводить на его границах жесткие карантинные меры.

Пилле Летюка (на фото рядом с Ю.Ратасом): «У государства нет шкафа, из которого оно может достать врачей и медсестер».

Беседа на свежем воздухе

В ходе визита премьер собирался посетить все ключевые города Северо-Востока страны, на месте ознакомиться с положением по COVID-19, прежде всего – с точки зрения принимаемых мер. «Вся Эстония объединена одной целью – обуздать распространение коронавируса и уменьшить его разрушительное влияние на экономику и благосостояние людей», - сказал Ратас накануне поездки.

В Нарве Ратас приехал на территорию городского больничного комплекса на Хайгла, где его встретили руководитель лечебной части Нарвской больницы Пилле Летюка и главная медсестра больницы Наталья Метелица. Беседа проходила, как говорят дипломаты, «на ногах». Пилле Летюка показывала премьер-министру корпуса больницы, давала пояснения, рассказывала, где и как оборудованы COVID-отделения. Но, как сказала по завершении визита Пилле, это не было экскурсией, большая часть разговора касалась именно борьбы с коронавирусом, с возникающими в этой связи проблемами и нуждами Нарвской больницы.

Создалось впечатление, что в ходе подробного осмотра и рассказа премьер-министр был впечатлен и даже удивлен размерами и масштабами главного лечебного учреждения Нарвы.

Всё обошлось

Визит в Ида-Вирумаа Ратасу пришлось прервать - пришла информация, что премьер-министр получил сообщение о контакте в COVID-инфицированным человеком. К сожалению, от этого никто не застрахован, но надо сказать, что в Нарве Юри Ратас всё время находился на улице, в маске и соблюдал дистанцию. Внутрь лечебных корпусов, а, тем более, COVID-отделений он не заходил.

Но в результате тест премьер-министра на коронавирус оказался отрицательным. Тем не менее, ему пришлось уйти на самоизоляцию и работать удаленно до субботы, 12 декабря.

«Результат моего теста на COVID-19 был отрицательным, самочувствие отличное. В соответствии с инструкциями Департамента здоровья я останусь в самоизоляции до следующего негативного результата теста. Это выяснится в следующую субботу. В промежутке я буду работать удаленно и, естественно, выполнять другие указания, которые Департамент здоровья дает лицам, близко контактировавшим с заболевшим», - сказал Юри Ратас.

Если это не гениальный пиар-ход политтехнологов Ратаса, то его стоило придумать: премьер героически поехал в зараженный регион, подвергся реальной опасности… а что всё обошлось – так и слава Богу! Рейтинги выросли.

Близко к критическому

Что же касается проблем Нарвской больницы, то они так и остались проблемами, вне зависимости от визита первого лица правительства. И главная из них – персонал. Об этом говорила корреспондентам Пилле Летюка непосредственно после визита – медсестер и врачей не хватает, все стараются, как могут, однако держится всё «на тоненького», на энтузиазме и даже самоотверженности персонала.

Наталья Метелица также подчеркнула именно эту проблему, добавив, что ротация персонала происходит постоянно, кто-то заболевает, причем не только коронавирусом, кто-то уходит на самоизоляцию из-за контакта с зараженными. Но кто-то и выходит, привлекаются сестры из других отделений. Тем не менее, положение тяжелое, если не сказать критическое.

На момент визита премьер-министра в Нарвской больнице по указанным выше причинам отсутствовало порядка 80 сотрудников.

Боятся ехать

Как найти выход? Некоторую надежду внушало намерение Департамента здоровья отправлять в критические регионы, в том числе, и в Нарву, молодых врачей из резидентуры. Посильную помощь нарвским медикам оказывает и клиника Тартуского университета, но выражается она не в откомандировании в наш город части персонала клиники, а в постоянных консультациях, информационной поддержке. Как подчеркнула Пилле Летюка, видеоконференции с коллегами проходят ежедневно.

Говорилось и о волонтерах, студентах медицинских учебных заведений, которые выражали готовность помочь Нарве в час кризиса.

Однако далеко не все специалисты готовы ехать в Ида-Вирумаа. Многие студенты-нарвитяне заняты волонтерством в городах по месту учебы, привлечь иногородних нет финансовой возможности – транспорт, проживание…

Кроме того, как сказал нашему изданию один из нарвских медиков, ныне живущий и работающий в Тарту, для многих его коллег, особенно эстоноязычных, Северо-Восток Эстонии до сих пор, к сожалению, остается неким «пугалом», «страшным регионом». Да, слишком долго эта мысль муссировалась на республиканском уровне, теперь пожинаем плоды…

Мы – не остров

Так на что же может рассчитывать Нарва по результатам визита к нам премьер-министра Ратаса? Да, проблема признается, вопрос государственной помощи где-то кем-то обсуждается. Но, как емко сказала нашему изданию Пилле Летюка, «у государства нет шкафа, из которого оно может достать врачей и медсестер».

Справляться, видимо, придется самим. А государство будет наблюдать со стороны и продолжать размышлять – закрывать или не закрывать регион?

Такие предложения до сих пор имеют место и исходят от авторитетных специалистов. Например, научный совет по COVID-19, во главе с профессором микробиологии Тартуского университета Ирья Лутсар, рекомендует правительству ужесточить ограничения в регионе, фактически, объявить локдаун. И одной из причин жестких мер опять называется «иное языковое и культурное пространство, из-за чего до населения Ида-Вирумаа сложнее донести информацию о правильном поведении». А мы удивляемся, что врачи не едут…, ведём себя, оказывается, неправильно.

Говоря о «закрытии» Ида-Вирумаа, часто ссылаются на весенний опыт с островом Сааремаа, - когда там произошла вспышка коронавируса, с островом практически прекратили пассажирское сообщение, приняли и другие жесткие меры. Но мы – не остров, сухопутная черта весьма велика. Да и граница с Россией, ведь транзит никто не отменял. Вмешаются финансовые интересы, и что тут победит – неизвестно.

P.S. Как сообщает портал ERR, в последние дни ситуация с персоналом несколько изменилась в лучшую сторону. "Студенты-медики активно идут работать добровольцами в Нарвскую больницу. Прием волонтеров продолжается, а больница также активно ведет подготовку третьего коронавирусного отделения. Со вторника студенты-медики и добровольцы с медицинским образованием активно предлагают Нарвской больнице свою помощь. На данный момент в учреждении работают несколько человек, и прием желающих продолжается", - говорится на сайте ERR cо ссылкой на руководство Нарвской больницы.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий ШКОЛА