Правительство планирует ввести дополнительные ограничения для предотвращения распространения коронавируса

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Дом Стенбока, 20 ноября 2020 – На сегодняшнем кабинетном совещании члены правительства достигли принципиальной договоренности о новых ограничениях, необходимых для предотвращения распространения SARS-CoV-2.

Планируется сделать ношение масок или необходимость закрывать рот и нос в помещениях обязательными, расширить правило 2+2, уменьшить максимально разрешенное число участников публичных мероприятий и так далее. В эпицентрах эпидемии коронавируса – Харьюмаа и Ида-Вирумаа – начнут действовать более жесткие ограничения, чем в других регионах Эстонии. Новые ограничения поддерживают как Департамент здоровья, так и консультирующие правительство ученые.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, ситуация с распространением коронавируса в Эстонии становится все более критической, особенно в смысле функционирования системы здравоохранения. «Эпидемическое распространение коронавируса в Эстонии поставило нас перед лицом необходимости ввести более жесткие ограничения, чтобы обеспечить функционирование системы здравоохранение и доступность медицинской помощи также в условиях продолжающегося роста числа пациентов с COVID-19. Мы можем совместным усилиями затормозить рост случаев зараже ия, для этого необходимо следить за введенными правительством ограничениями и вести себя разумно, заботясь друг о друге», - сказал Ратас. «Мы все должны постараться ради того, чтобы провести Рождество со своими близкими. Отложим масштабные праздничные мероприятия на следующий год и проведем эти рождественские праздники в тесном семейном кругу», - добавил премьер-министр.

ОГРАНИЧЕНИЯ В ХАРЬЮМАА И ИДА-ВИРУМАА

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви

В помещениях культурных организаций, в том числе и тех, в залах которых имеются стационарные посадочные места (театры, кино, концертные площадки), а также в церквях, для публичных мероприятий (в том числе конференций), публичных собраний и развлекательной деятельности (за исключением детских игровых комнат) начнет действовать требование максимально 50-процентной заполняемости. Во всех вышеперечисленных местах необходимо носить маску. В залах со стационарными посадочными местами необходимо организовать рассадку людей на расстоянии друг от друга. Максимальное количество участников: в помещениях при наличии стационарных посадочных мест – 400, в других помещениях – 250, на свежем воздухе – 500.

Образование и деятельность по интересам, курсы повышения квалификации в помещениях

Размер одной группы будет ограничен 10 учащимися, деятельность по интересам необходимо организовать так, чтобы присутствующие держались друг от друга на разумном расстоянии. Люди старше 12 лет должны будут носить маски, при этом должен соблюдаться принцип разумности.

Занятия спортом в помещениях

Групповые тренировки можно проводить в группах не более 10 человек, например, это касается тренировок по аэробике в залах и других подобных видов тренировок. Ограничение не касается профессионального и полупрофессионального спорта под эгидой спортивных союзов, в том числе молодежного спорта и спортивной деятельности в рамках учебной программы.

Общественный транспорт

В часы пик график общественного транспорта станет более плотным, в транспорте необходимо носить маску или закрывать рот и нос.

Обучение в гимназической ступени

Централизованная организация дистанционного обучения в Харьюмаа и Ида-Вирумаа. По этому поводу департамент здоровья отдаст соответствующее распоряжение местным самоуправлениям, а Министерство образования и науки – государственным учебным заведениям.

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Обязанность носить маску или закрывать рот и нос в публичных помещениях

Будет введена обязанность носить маску или закрывать нос и рот в помещениях, в том числе в общественном транспорте, на предприятиях обслуживания, для организаций, занимающихся деятельностью по интересам, образованием по интересам и курсами, в том числе повышения профессиональной квалификации.

Не нужно носить маску или закрывать нос и рот людям, в которых имеются для этого медицинские противопоказания, также эта обязанность не распространяется на детей моложе 12 лет и ситуации, когда есть возможность обеспечить соблюдение достаточной дистанции, и другие обоснованные исключения. Правительство разрабатывает план, как обеспечить масками малообеспеченных людей.

Правило 2+2 будет расширено на все публичные помещения

Во всех публичных помещениях следует придерживаться правила 2+2, то есть вместе можно передвигаться только по двое, придерживаясь с остальными людьми дистанции минимум в два метра. Помимо прочего теперь это касается также банковских контор, парикмахерских и салонов красоты и других подобных мест.

В заведениях общепита и развлекательных по-прежнему остается в силе правило 10+2. Одной компанией могут собираться не более 10 человек, придерживаясь с остальными посетителями дистанции не менее двух метров. Вышеперечисленные ограничения не распространяются на членов одной семьи.

Публичные мероприятия и собрания, сфера культуры и досуга, церкви

Число участников публичных мероприятий будет уменьшено. В помещениях со стационарными посадочными местами число участников публичных мероприятий может быть не более 400, в других помещениях – не более 250, а в случае, если мероприятие проходит под открытым небом – не более 500.

Правила, действующие на рабочем месте

Остается в силе настоятельная рекомендация работать из дома.

Коммуникационное бюро правительства