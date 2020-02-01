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Сегодня Südameapteek открывает бесплатную консультационную линию. Позвонив по номеру 605 7171, вы сможете получить рекомендации по оказанию первой помощи, задать вопросы о лекарствах и узнать об их доступности.

В условиях, когда потребность людей в советах аптекарей многократно увеличилась, телефонная линия поможет консультациями специалистов, а также поддержит работу обычных аптек и электронной аптеки.

Работники консультационной аптечной линии поделятся рекомендациями и ответят на вопросы как на эстонском, так и на русском языке. Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00, по субботам и воскресеньям с 9:00 до 17:00.

По словам члена правления и руководителя отдела продаж Südameapteek Эвелин Хярма, в период распространения вируса спрос на консультационную аптечную линию высок, что подтверждает резкое увеличение нагрузки на специалистов, отвечающих по телефонам электронной аптеки. «Сегодня люди беспокоятся за свое здоровье сильнее, чем когда-либо прежде, и они хотят получить первый

совет, не выходя из дома. Крайне важно, чтобы из-за увеличившегося спроса на информацию, никто не остался без нужного совета», - сказала Хярма.

Темы, с которыми можно обратиться на консультационную линию Südameapteek:

1. Консультация аптекаря: консультация по вопросам здоровья; действие лекарства, побочные и сопутствующие эффекты препаратов, информация о покупке лекарственных средств, в том числе рецептурных.

2. Информация электронной аптеки: сроки доставки, в том числе доставки ранее заказанных товаров и помощь в оформлении заказов.

3. Время работы аптек и доступность лекарств в аптеках.

Под торговой маркой Südameapteek действуют 75 аптек и новейшая в Эстонии электронная аптека www.sudameapteek.ee

Предприятие обеспечивает работой более 370 человек, которые трудятся по всей Эстонии. Самым сильным преимуществом Südameapteek являются высокообразованные провизоры и фармацевты, которые искренне посвящены своему делу. Помимо продажи лекарств, аптеки сети Südameapteek предлагают широкий ассортимент товаров для здоровья и консультации по разным вопросам в сфере здравоохранения.

В 2019 году исследовательская фирма Dive удостоила Südameapteek титула аптеки с лучшим в Эстонии обслуживанием. В рамках исследования сферы аптечных услуг в числе прочего оценивалось качество информации о применении аптечной продукции и дополнительные рекомендации аптекарей по вопросам здоровья пациентов и их близких.





Südameapteek