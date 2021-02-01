В каждом пациенте уважает личность и каждого встречает улыбкой

Дата публикации: Вчера, 11:06 Просмотрено: 542

С наступлением на человечество новой инфекции – коронавируса – людей, пораженных тяжелыми сосудистыми заболеваниями, стало еще больше. Те, кто выживает в этой схватке, как правило, нуждаются в продолжительной реабилитации, в том числе восстановлении речи. В Нарвской больнице делать это людям помогают клинические логопеды. Одна из них – Ирина Балабанова, удостоенная Нарвской больницей 11 мая титула «Лучший специалист поддерживающего лечения».

Фото: Евгения ПАРВ / Narva Haigla

Новость изнутри

Ирина работает в ЦУ Нарва Хайгла с 2014 года. Она стала инициатором создания в больнице кабинета сенсорной интеграции, оснащенного на сегодняшний день по последнему слову медицинской техники. Ее клиенты – как дети (иногда совсем груднички), так и глубоко возрастные пациенты.

Ирина владеет методами нейропсихологического обследования больных с нарушениями речи и других высших психических функций, она составляет индивидуальные планы медицинской и педагогической реабилитации. Рассказывая о причинах, по которым взрослые люди теряют речь, она называет травмы или болезни, которые поражают головной мозг.

Ирина Балабанова:

– Потеря возможности элементарно общаться для моих пациентов – трагическое событие, которое резко меняет к худшему жизнь самого больного и его семьи. В первые недели или даже месяцы после перенесенного удара мои пациенты зачастую беспомощны, могут быть капризными, плаксивыми, вспыльчивыми. И это объясняется не ленью, как иногда считают их близкие, а поражением определенных областей мозга. Многие болезненно переживают свою зависимость от окружающих, крайне тяжело приспосабливаются к тому, что теперь находятся на чьем-то попечении. Это может привести к депрессии: человек больше не верит в свое выздоровление, огорчает близких своим поведением, теряет интерес к жизни и, в частности, к восстановительным упражнениям.

– Ирина, что вам помогает нацелить человека на работу над собой?

– Во-первых, уважение пациента как личности, бережное отношение к нему, спокойствие и терпение, а главное – улыбка! Во-вторых, слова. Для каждого пациента они свои, особенные. С кем-то говорю очень четко и строго, а есть пациенты, с которыми приходится общаться как с маленьким ребенком. Но они имеют право на такое общение. Жалость к моим пациентам очень вредна для них, а вот вера в их силы и моя уверенность в успехе дают свой положительный результат в восстановлении.

– От чего зависит выбор метода лечения?

– Важно понять, испытывает ли пациент трудности при назывании распространённых предметов, использует одно слово или слог, в правильном ли порядке расставляет слова, не теряет ли способность грамматически верно выражать свои мысли. Случается, что даже интеллигентные люди, которые до инсульта не употребляли нецензурную лексику, вдруг начинают говорить матом, чем сильно пугают родственников. Тогда приходится последним объяснять, что матерная речь имеет древнюю структуру и находится в глубоких слоях памяти. И если человек теряет возможность говорить на своём языке, то он обращается к словам, засевшим в голове.

Ирина рассказывает, что случаев выздоровления в ее практике много. Радует, когда полностью восстановиться удается довольно молодым пациентам. Так, например 40-летняя женщина смогла поправиться через три месяца после тяжелого гемморагического инсульта. Или 45-летний пациент, у которого через два года ежедневной работы после серьезной черепно-мозговой травмы появились навыки самообслуживания и вернулась речь, а через пять лет после случившейся трагедии он сел за руль. Конечно же, есть в ее практике и отрицательный опыт, когда пациенты умирают от других, сопутствующих, заболеваний.

Нарушения речевых функций считаются наиболее сложными последствиями инсульта и черепно-мозговых травм, и на их восстановление требуется очень много времени, в среднем – 2-3 года, а в некоторых случаях – до 6 лет. Способность говорить не возвращается спонтанно – добиться этого можно только ежедневными занятиями со специалистами по индивидуальной программе, говорит Ирина.

В арсенале ее восстановительных приемов логопедический массаж, артикуляционные упражнения, дыхательные техники и многое другое. На индивидуальных занятиях используется современный инвентарь, во множестве имеющийся в специализированном кабинете.

Кто есть кто

До поступления на работу в Нарвскую больницу Ирина 16 лет работала логопедом в учебных заведениях: в Нарвской Государственной Ваналиннаской школе, в нарвском детском саду Potsataja и в Ахтмеской школе, где, собственно, и началась ее заинтересованность сенсорной интеграцией, предлагающей свои решения там, где классические методы логопедии не срабатывали. Она признает, что приобретенный опыт работы с очень тяжелыми речевыми нарушениями у детей пригодился ей и в работе со взрослыми пациентами.

Ирина родилась в городе Янтарном Калининградской области. Ее детство прошло в Нарве, где она росла в хорошо известной местным жителям многодетной семье Беляевых. Ее родители – мама, Алевтина Алексеевна, и папа, Владимир Иванович, воспитали помимо собственных шестерых детей еще восемь приемных. Поэтому братьев и сестер, как родных, так и названых, у Ирины много, большая их часть сегодня живет в России.

За каждым ребенком в семье Беляевых были закреплены какие-то обязанности. Так, Ирина с утра разводила маленьких братишек-сестренок по садикам и школам, после чего шла на уроки сама. А по вечерам играла с малышами, читала им книжки, помогала взрослым по дому. Она с детства привыкла заботиться о других. И эта привычка осталась с нею на всю жизнь.

После школы поступила в Московский государственный университет на дефектологический факультет, а также получила второе высшее образование в Московском институте психологии по специальности «практический психолог».

Другая жизнь

Ирина постоянно чему-нибудь учится. И не только в профессиональном плане. Являясь андрагогом (специалистом по обучению взрослых), делится своим практическим опытом работы с педагогами, родителями, опорными лицами. В частности, эти ее способности очень востребованы в Союзе родителей школьников, обучающихся по программе языкового погружения. Ирина в этой организации является координатором работы по Нарве и Ида-Вирумаа. Организация летних школ для родителей, участие в многочисленных семинарах и конференциях, выступления на них в качестве докладчика, – это отдельная сторона ее жизни.

А еще Ирина – мама известной нарвской спортсменки-биатлонистки Софии Балабановой. В 2020 году София стала чемпионкой Эстонии, также в ее активе призовые места на международных стартах в России и Европе.

Свободное время Ирина с удовольствием проводит с двумя внуками.

3 простых вопроса Как образование психолога помогает в работе логопеда для взрослых?

- Знания по психологии общения дают возможность понять взрослых пациентов и принять верные решения для их реабилитации.

Правда ли, что в школу языкового погружения не стоит отдавать детей с нарушениями речи?

- Многие дошколята не выговаривают звуки, но это не причина лишать их знания государственного языка. Надо просто вовремя помочь ребенку исправить недостатки произношения, что я и делала в садике «Чебурашка», откуда дети поступали в классы погружения и вполне успешно там справлялись. Но если у ребенка есть когнитивные нарушения, то в этом случае необходимо получить также рекомендации специалистов (логопеда, психолога, невролога, окулиста, отоларинголога, психиатра).

Что самое сложное и самое приятное в вашей работе?

Самое сложное — быстро переключаться от маленьких пациентов на взрослых и наоборот. А самое приятное, пожалуй, слышать правильную и грамотную речь моих подопечных.

Наталья СОБОЛЕВА