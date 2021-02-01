Эколог из Силламяэ стал обладателем серебряной медали

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Эколог из Силламяэ Владимир Миротворцев стал обладателем серебряной медали, выдаваемой Министерством окружающей среды.

Силламяэ. Фото: visitestonia.com

Владимир Миротворцев несколько лет назад официально ушел на пенсию с поста представителя по природоохранной деятельности в мэрии Силламяэ, однако его мнение по-прежнему пользуется популярностью на Северо-Востоке.

По словам Миротворцева, в Силламяэ за время его деятельности многое проходило впервые и вызывало зависть у других природоохранных организаций. Например, мобильные заборы проб воздуха. Многие работы нашли практические результаты.

Премия Ээрика Кумари за охрану природы присуждается с 1989 года.

ERR.EE