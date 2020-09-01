Анастасия Бобылева: «В своем выборе я не ошиблась»

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Анастасия Бобылева признана лучшей спортсменкой Нарвы 2020 года. Ее наставник Александр Макаров (отделение пулевой стрельбы спортшколы Paemurru) назван по итогам минувшего года лучшим тренером нашего города.





Новость изнутри

Девушка специализируется в стрельбе из пневматической и малокaлиберной винтовки, рекордсменка Эстонии, в составе сборной страны выступала на чемпионатах мира и Европы. Сейчас ей 19, а в свое время, в 13-летнем возрасте, Настя стала самым юным в истории Эстонии мастером спорта по стрельбе.

«Главное в этом виде спорта - голова, развитый интеллект», - говорит тренер Александр Макаров. И поясняет, что спортсмену в этой дисциплине приходится учитывать очень много влияющих на результат факторов, уметь быстро ориентироваться и принимать решения, приспосабливаться к очень изменчивой ситуации. Его мнение об Анастасии - вдумчивый человек, относится старательно ко всем занятиям.

В отделении пулевой стрельбы СШ «Паэмурру» занимаются школьники и молодежь — всего около 80 человек, работают с ними четыре тренера. Нарва — один из центров в Эстонии для подготовки спортсменов-стрелков для сборной республики, а в некоторых видах команда Эстонии целиком составляется из наших земляков. Например, сейчас юниорская команда девушек по стрельбе из пневматической винтовки скомплектована исключительно из представительниц Нарвы. Готовят их к международным турнирам тренеры Александр Макаров и Андрей Михайлов. Впереди — чемпионат Европы в Хорватии и чемпионат мира в Перу.

С 11 марта в Эстонии локдаун из-за коронавируса, спортшколы повсеместно закрыты на месяц для массовых занятий. Но для профессиональных спортсменов сделано исключение — они имеют право заниматься в тире индивидуально.

Олимпийский комитет Эстонии поддерживает молодежный спорт. Но, как считает Макаров, проблем в стрелковом спорте немало, это касается и Нарвы. Например, у СШ «Паэмурру» нет своего тира. Поэтому, по словам тренера, стрелковый спорт в нашем городе в подвешенном состоянии. Муниципальной школе приходится арендовать спорткомплекс у частной фирмы, а если завтра фирма повысит плату? Где городу взять дополнительные деньги?

Этой проблеме несколько лет. «Спортшколе нужен собственный тир. Когда проходит обсуждение программ развития города, я постоянно об этом говорю», - напоминает Макаров. Пока, увы, безрезультатно.





Кто есть кто

В прошлом году после окончания Пяхклимяэской гимназии Настя поступила в Тартуский университет на отделение русской и славянской филологии. «Выбор стрелкового спорта в 11-летнем возрасте для меня самой является загадкой», - откровенно говорит студентка-первокурсница. Она предполагает, что «железное» желание пойти именно в стрелковый спорт было обусловлено детскими впечатлениями. Дело в том, что ее дедушка — потомственный охотник, слово «охота» звучало в доме бабушки и дедушки чуть чаще, чем все остальные слова. «А я находила в оружии и стрельбе какую-то тайну и откровение, к которым хотела быть причастной», - вспоминает Настя.



Фото с соревнований в Хаапсалу 13.03.2016





Говорит, что в тир стала «стучаться» с шести лет, и ее первая с мамой робкая попытка записаться в секцию обернулась неудачей. «Смотри, какие взрослые тётеньки тут тренируются. Подрастёшь — приходи», — запомнила эти слова тренера, обращенные к малышке.

«И через пять лет я снова пришла. Тогда меня, хрупкую и щуплую девчонку, встретила обворожительная Валентина Андреевна Сидорова - мой первый тренер, которая сразу же взяла меня под своё крыло и наставления которой заложили фундамент всему тому, что в итоге я знаю и умею сейчас. К слову, меня формируют не только терпение, воля к знаниям и понимание того, что такое труд, но и колоссальная поддержка моей семьи, ближайших друзей и единомышленников — без всей этой поддержки я не мыслю себя такой, какая я есть сегодня».

Утверждение о том, что в стрелковом спорте главное — меткий глаз, твердая рука и железные нервы она называет популярным мифом, рождённым массовой культурой. «Обыватель сильно удивится, если ему сообщить, что очень многие успешные профессиональные спортсмены-стрелки обладают серьёзными дефектами зрения и другими отклонениями от образа «меткий глаз и железные нервы». Я считаю, что стрельба сама по себе — искусство. И, как в искусстве, идеал недостижим никогда, к нему можно лишь стремиться».

В отношении этого вида спорта у нее своя философия. «Стрелок — творец, а выстрел — его творение. Самое важное в стрельбе — тонкое чувство самого себя: своего тела и сознания. Выстрел — это всегда очень точное отражение того, что происходит внутри стрелка в отрезок времени, который в стрелковом спорте называется «процесс произведения выстрела». Грамотный и опытный спортсмен, увидев характер выстрела, очень точно поймёт, что происходило в голове его коллеги на огневом рубеже. Я говорю «характер выстрела», потому что в стрельбе никто почти никогда не смотрит на пробоину — всех волнует сам стрелок: его изготовка, микродвижения, дыхание, реакция на выстрел. Оценив то, какими были вышеперечисленные составляющие, можно предположить, в какой части мишени будет находиться пробоина.

Если оружие исправно, то предположение окажется верным. Удача, умение конкурировать, своевременное обновление экипировки, взаимоотношения с тренером — вот еще то, что особенно важно в любом спорте».

- Ты учишься в университете на филолога. В будущем станешь педагогом или выберешь другую сферу деятельности? Тебя не пугают туманные перспективы профессии учителя русского языка и литературы в условиях повышенного внимания в общеобразовательных школах государственному языку?

- «Филфак в Тарту» — лучшее, что случалось со мной за последние несколько лет. Однако становиться учителем русского языка и литературы никогда не планировала и не планирую. Действительно, дипломированный филолог может стать преподавателем в школе, для этого у нас в Тарту даже есть специальное дополнительное направление — «Преподаватель русского языка и литературы» — наряду с «Литературоведом» и «Языковедом».

«Страшная наука» филология — это про слово, про речь, про тексты. Последние вообще дают безграничное поле для творчества: от классического текста на бумаге до текста культуры. Поясню: текст культуры - не только связанные предложения, но и в целом все сообщения, которые возможно передать, даже - образно-текстовые сообщения, например, рекламные щиты, дорожные знаки. Поэтому я думаю, что смогу реализовать свои знания и навыки в других сферах, связанных с филологией. Благо, это действительно уникальная наука, охватывающая почти целый мир.

По поводу «туманных перспектив профессии в условиях повышенного внимания к гос. языку» я бы хотела отметить, что, во-первых, преподаватель — никогда не туманная перспектива (не важно, какое дополнение будет стоять после слова «преподаватель»), а во-вторых, русский язык — точно такой же, как все остальные: французский, английский, хинди, иврит. Почему мы не спрашиваем у студентов французской филологии «не смущает ли вас туманная перспектива преподавания французского в Эстонии? Ведь к государственному языку такое повышенное внимание?!». Думаю, что пока мы боимся языков - это касается и эстонского, и русского - ситуация не улучшается.

- Как ты думаешь, молодая поросль нарвского стрелкового спорта, мальчишки и девчонки, на подходе к огневым рубежам? Иными словами, этот вид спорта популярен в нашем городе среди подростков и молодежи? Напомню, что с историей нарвского стрелкового спорта связаны высочайшие результаты сестры Александра Макарова - ныне проживающей в России Валентины Черкасовой, неоднократной чемпионки мира и бронзового призера Олимпийских игр в Сеуле 1988 года.

- Я бы не назвала стрелковый спорт популярным в принципе. Это, знаете ли, довольно скучное занятие, если сопоставлять с другими, более активными видами. С этим, кстати, связан постоянный риск потери стрелковым спортом «олимпийского» статуса — уж слишком он незрелищный: стоят строем странно одетые люди с оружием — ни понятный неискушенному обывателю автомат, ни снайперская винтовка, — совершают одни и те же движения. Поэтому стрелковый спорт всегда был и, думаю, будет очень специальным видом спорта со своей аудиторией. Но это совершенно не значит, что из приходящих в него ребят не получаются «звёзды». Очень даже получаются. Вообще у приходящих в наш спорт очень часто замечаю совершенно уникальное стремление к успеху. Ребята действительно трудятся не ради славы, популярности и каких-то ещё мирских благ - их в стрелковом спорте очень мало, а ради своей мечты и самосовершенствования, что, на мой взгляд, бесценно.

Ну, и раз уж вы упомянули историю, то не стоит забывать и о современных нам «звёздах» стрелкового спорта. Например, о настоящей легенде, чемпионке Европы (Хорватия, 2013), бронзовом призере чемпионата мира (Испания, 2014), серебряном призёре этапа Кубка мира в Мюнхене (2016) Анжеле Вороновой, действующей рекордсменке Эстонии Валерии Мачел (Колюхиной), призере Мира и Европы Елене Поташевой, двухкратном призере Европы Валерии Морозенко (Шкабара) и многих других. Их имена тоже навсегда вписаны в историю стрелкового спорта в Нарве. Как и имена не менее легендарных тренеров — Сидорова Владимира Георгиевича (основоположника детского стрелкового спорта в Нарве), Сидоровой Валентины Андреевны и Макарова Александра Владимировича.

- Все-таки, что для тебя главное в жизни — спорт или увлечение литературой и языками?

- Главное в жизни для меня — самосовершенствование и постоянное развитие. Конечно, образование и наука для меня в приоритете. Сюда же относятся литература и языки. Литература всегда шла и идёт со мной за руку, буквально ведёт по жизненному пути. Многие часы путешествий до городов (не всегда путешествия осуществлялись самолётом), в которых проводились международные соревнования, я проводила за книгой. Языки открывали и открывают новые области жизни, знакомят меня с другими культурами и людьми, просто помогают погрузиться в жизнь. Мне уже повезло посетить более 15 стран мира и удивительно, как эти «молчаливые» страны и культуры открываются, когда я знакомлюсь с их языками уже после своего визита.

Безусловно, спорт сейчас — важная составляющая часть моей личной истории. Он не обнуляется и никуда из моей памяти и самосознания не исчезает — «Еже писахъ — писахъ» (невозможно изменить написанное, сделанное — ред.), просто я поменялась, и это нормально. Я знаю много ребят, которые тоже посвящают всех себя спорту, но чувствуют, что рано или поздно придётся совершать какой-то выбор и, что самое важное, боятся этого выбора, думают, что они ничего из себя не представляют и ничего, кроме как тренироваться, не умеют. Хочу поддержать всех, кто хотя бы раз задумывался об этом — не бойтесь, потому что вы уже миллионы раз доказывали, что вы способные и сильные люди. В вас есть стремление и чуткое ощущение себя — это невероятно важно. Вспомните, как вы впервые взяли в руки свой спортивный снаряд или пришли на свою первую тренировку. Так вот, студенческое начинание — точно такое же начинание, как все остальные. У вас всё получится. Я уверена, что в своём выборе я не ошиблась и в вас я тоже верю.

- Ставишь ли ты себе новые рубежи в спорте?

- Не скажу, что я вообще когда-либо преследовала какие-то рубежи, цели, титулы. Я всегда делала то, что мне нравилось, и у меня получалось. Статус «чемпионки N» мне всегда был непонятен. Ведь это про секундный успех, про те мгновения, когда ты стоишь на пьедестале. Но вот: церемония награждения закончена, ты делаешь шаг с пьедестала, а твой успех остаётся позади. Дальше — месяцы тяжелой работы. Самыми ценными заслугами я лично считаю свои рекорды, которые потом, конечно же, были побиты, и титул самого молодого мастера спорта за историю Эстонии, который я завоевала в 13 лет. Но и эти пункты ассоциируются у меня лишь со значимыми и заметными штрихами на холсте моей истории и мотивацией других к действию. Я ценю мастерство и гениальность куда больше, нежели стечение обстоятельств и удачу. Мастера и гении не имеют срока годности. Мною всегда двигал азарт художника и творца. Короче говоря, на данный момент никаких новых рубежей в спорте нет. Но есть огромное множество перспектив и интереснейших путей, которые открылись мне после поступления в Тартуский университет и которыми мне хотелось бы пойти.





Другая жизнь

Настя пишет стихи. Об этом она говорит так: «Не сказала бы, что мои отношения со стихами можно характеризовать как увлечение творчеством, потому что лирика для меня с детства — рефлексия. И в этой лирике в первую очередь хочу рассказать самой себе, что же происходит и происходило. Конечно, приятно, когда стихи вызывают резонанс в душе других людей, приятно слышать «я тоже так думаю» и «я тоже так чувствую», но это вторично и совсем не обязательно».

Ее стихи публиковались в «Нарвской Газете» после подведения итогов прошедшего в прошлом году XVI международного Пушкинского конкурса. В одной из номинаций призы вручались юным поэтам, 12-классница Пяхклимяэской гимназии Анастасия Бобылева была удостоена Гран-при. Проводило это творческое состязание культурно-просветительское общество SOPHIA в сотрудничестве с нашим городом, Всероссийским Музеем А.С. Пушкина (Санкт-Петербург), Генеральным консульством РФ в Нарве и другими организациями.

Студенческий город Тарту открыл для нарвитянки новые горизонты. «Очень приветливый и дружелюбный город с доступной инфраструктурой и богатой историей — не менее насыщенной, чем история моей родной Нарвы, - делится она своими впечатлениями. - Проверив на себе, могу точно сказать, что Тарту — студенческая столица Эстонии не просто так. До переезда я даже представить не могла, что дух студенчества ощущается в Тарту даже на улицах».

По ее словам, этот дух проявляется во всем: во взглядах прохожих, в отношении людей друг к другу, в той любви, с которой осуществляется функционирование города. Большинство людей вокруг — твои сверстники-студенты, товарищи по счастью, точно так же желающие получить образование и внести свой вклад в окружающую всех нас жизнь. Она говорит, что исторический антураж города проводит невидимую нить и незримо связывает с теми студентами, которые учились в Тарту много-много лет назад. «Постоянно ловишь себя на мысли:

«Здесь учился Владимир Даль, здесь преподавал Ю.М. Лотман. Они все тоже видели всё то, что видишь сейчас ты». Так что Тарту встретил меня радушно. Каждый раз я еду туда с трепетом в сердце, потому что этот город стал для меня ещё одним «местом силы», встав в один ряд с Санкт-Петербургом и Нарвой».





3 простых вопроса - Удается совмещать напряженную учебу с профессиональным спортом?

- Нет, не удаётся. Но, справедливости ради, стоит сказать, что я и не планировала совмещать. Очевидно было, что в моём случае совмещать — нереальная перспектива. Как минимум, из-за моего отношения к тому, чем я на определенный момент занимаюсь — если работать, то работать во всю силу, посвящать 110% себя своему делу. Это касается и учёбы.

- В каком формате проходит учеба в университете в условиях коронавирусной пандемии?

- На данный момент обучение проходит онлайн: встречаемся с преподавателями в виртуальных аудиториях, отправляем задания по электронной почте и переписываемся с однокурсниками в мессенджерах. И преподавателям, и студентам очень тяжело. И дело вовсе не в технической отсталости — все уже прекрасно разбираются в современных технологиях. Мы, студенты, много вспоминаем о том, о чём говорил ещё в далёком IV веке до н.э. Аристотель: «Человек — существо социальное». Всем критически не хватает живого общения и простых социальных благ вне пандемии: возможности посетить библиотеку, встретиться с коллегами и, наконец, пожить студенческой жизнью в Тарту! К сожалению, дистанционное обучение отнимает также возможность пообщаться со старшими коллегами, обменяться опытом, да и просто посетить в аудиториях семинарские занятия.

- Скучаешь по Нарве?

- Думаю, что скучать по городам я разучилась тогда, когда стала очень часто ездить на соревнования и менять место нахождения по несколько раз в месяц. Я всегда скучаю по людям Нарвы (это особенно остро ощущается в пандемию), потому что именно с горожанами у меня в первую очередь ассоциируется любой город.





Евгений АШИХМИН

Фото предоставлены спортшколой «Паэмурру».