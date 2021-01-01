Тамара Барбарина: «Художники на пенсию не уходят»

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Известная нарвская художница, чья творческая жизнь неразрывно связана с Кренгольмской мануфактурой, Тамара Барбарина отметила славный юбилей — свое 80-летие. Сегодня Тамара Николаевна — гость нашей редакции.



На Кренгольмской мануфактуре Тамара Николаевна Барбарина проработала 30 лет.

Новость изнутри

Думаю, не ошибусь, если скажу, что с работами Тамары Барбариной знакома чуть ли не каждая нарвская семья, в обиходе которой были (и, возможно, еще остаются) изделия прежнего Кренгольма. Банное полосатое полотенце с надписью saun (в свое время Финляндия закупала их милионными партиями), супер-популярное купальное полотенце с цветами и каплями дождя (в 80-х годах прошлого века получило серебряную медаль на ВДНХ в Москве), детские полотенца, махровые полотенца с олимпийской символикой, сувенирные миниатюрные гобелены с изображением башни Германа и башни Рондель, байковые одеяла с зигзагообразными узорами, роскошный мебельный гобелен «маки» (лучшая ткань по версии советской газеты «Известия» в 80-х) - это всего лишь малая толика из портфолио Тамары Барбариной, проработавшей на Кренгольмской мануфактуре 30 лет.

Некоторые из этих изделий, образцы тканей, рисунок для которых был разработан Барбариной, минигобелены, а также акварельные и живописные работы Тамары Николаевны можно увидеть на ее выставке, которая открылась в старинном здании на Йоала, 5 B. По этому адресу сегодня находится арт-студия семьи Пазилиных. Идея организовать выставку Барбариной принадлежит хозяйке студии нарвитянке Елене Пазилиной и руководителю объединения нарвских художников «Вестервалли» Ольге Тюриной.

- Ковид, увы, внес и в наши планы коррективы, поэтому выставка состоялась в очень камерном пространстве — фактически в формате художественной мастерской, - рассказывает Елена. - Из-за нынешних ограничений прийти на выставку можно только маленькой компанией— буквально пару человек, и предварительно позвонив мне по телефону 56627507. Но прийти и ближе познакомиться с творчеством Тамары Николаевны Барбариной, на наш взгляд, надо обязательно!



Вот они, знаменитые кренгольмские полотенца, к созданию которых Тамара Барбарина причастна самым непосредственным образом. Купальное полотенце шоколадного цвета с белыми цветами и каплями дождя, созданное по ее рисунку, получило серебряную медаль на ВДНХ в Москве.





Кто есть кто

Тамара Николаевна Барбарина родом из Тулы. Шестилетней девочкой она вышила болгарским крестом розы, да так искусно, что родные решили: быть ей художницей. Так и случилось. После окончания основной школы Барбарина училась в Ивановском художественном училище, затем овладела специальностью «художник-миниатюрист» в Палехском художественном училище и два года проработала в мастерских центра знаменитого русского народного промысла. Затем еще одна учеба - в Ленинграде, в училище им. Штиглица на факультете интерьерного текстиля, где получила специальность художника по мебельно-декоративным тканям. К слову, дипломная работа Барбариной — большое текстильное пано — демонстрировалось на ВДНХ в Москве и было отмечено как лучшая студенческая работа 1965 года.

«Мы очень серьезно занимались ткачеством, росписью тканей, набойкой, изучали историю ткачества и тканей; плотно работали в содружестве с архитекторами, дизайнерами интерьера», - рассказывает Тамара Николаевна. И признается, что «душа ее пела», когда ей, уже во время работы на Кренгольме, предложили заняться реконструкцией тканей музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне, в том числе для «вольтеровского кресла», на котором запечатлел писателя Илья Репин. Ткань для этого кресла произвели в Таджикистане на Ленинабадском шелковом комбинате, а Кренгольм изготовил ситец для реставрации ширмы в комнате домашнего врача Толстых, а также гобелен для дивана «из комнаты под сводами». Кстати, образцы этих тканей тоже можно увидеть на выставке на Йоала, 5 В.

В Нарву Тамара Барбарина приехала из Тулы уже с семьей - получила приглашение на работу от Кренгольмской мануфактуры.

- Забавно сейчас вспоминать, но в те годы ставки художника на Кренгольме как таковой не было, все художники числились в качестве ИТР — инженерно-технических работников. Ведь художник на мануфактуре создает не просто рисунок на бумаге, а рисунок, который является проектом ткани. И это совсем другая специфика работы, нежели у «чистого» художника; необходимость знать ткацкие станки, тонкости производственных процессов; плюс в итоге с твоим рисунком будет работать еще целая команда специалистов ткацкого дела - копировальщики, граверы и т. д. - рассказывает Тамара Николаевна. - Порой нам разрешали использовать только четыре краски. Вот и твори шедевр! Рисунок сначала утверждался на комбинате, а затем его посылали для оценивания и окончательного утверждения в Таллинн. Между прочим, от того, насколько успешен рисунок, зависела зарплата художника.

Тамара Барбарина трудилась на Георгиевской ткацкой фабрике.

- Для каких изделий вы создавали рисунки? - интересуюсь я у Тамары Николаевны.

- Три вида полотенец — купальное, детское, личное; два вида байковых одеял — взрослое и детское, портьеры, два вида мебельной ткани. Что касается последней, то, например, клеток и полос мебельщики просили не делать, значит, надо было не только оригинальный рисунок придумать, но и поиграть фактурой. А вот, например, для одеял, предназначенных для тюрем, я предлагала рисунок, который бы скрыл брак ткани. В полотенцах к Олимпиаде -80 мы обязаны были четко соблюдать олимпийскую символику (уже не нами созданные рисунки с изображением мишки, тюленя, колец), а в выборе и сочетании цветов, композиции были вольны. Руководство сказало: делайте свои предложения, олимпийский комитет рассмотрит. Короче говоря, каждый заказ — новый вызов.



Барбарина много занималась гобеленом и считает, что именно гобелен был главным в ее работе и творчестве. По словам художницы, у этих сувенирных мини-гобеленов получилась забавная история: несмотря на то, что на них изображены нарвские достопримечательности, «своими» их считали и поляки, и литовцы, и латыши и предлагали в качестве своих местных сувениров.





- Поскольку у меня палехская закваска, прицел создавать сувенирную продукцию, то меня всегда волновал еще и вопрос, как будет влиять мой рисунок на раскупаемость текстильного изделия, - продолжает Барбарина. - И конечно, гордилась и радовалась, когда узнавала, что какие-то полотенца или гобелены с моим рисунком популярны у покупателей.



Автор рисунка салфеток, созданных по заказу организаторов Нарвского международного конкурса юных пианистов им. Ф. Шопена, Тамара Барбарина.





За два года до окончательного закрытия Кренгольма Тамара Барбарина ушла с комбината по собственному желанию и еще более 10 лет проработала в Нарвском детском доме преподавателем труда и рукоделия.

Другая жизнь

Сын и уже взрослая внучка Тамары Николаевны живут в России. Конечно же, постоянно на связи, тем более в это неспокойное время.

На протяжении нескольких лет Барбарина была председателем Шведского общества Нарвы, поскольку среди ее предков были шведы (и финны, и русские), сейчас Тамара Николаевна отошла от дел. Но по-прежнему остается активным членом объединения нарвских художников «Вестервалли», ездит с коллегами во все творческие экспедиции, на пленэры, участвует во всех совместных выставках.

ТРИ ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

- Припомните, пожалуйста, самый необычный заказ за время вашей работы на Кренгольме?

- Трудно ответить. Ну, может быть, изготовление по шведской технологии вместе с дессинатором Тамарой Андреевой светлого тонкого гобелена, который использовался одно время в качестве одежной ткани в Америке. Гобелен был известен под названием «Тамара» (его же создали две Тамары) и был очень популярен.

- В начале работы что служит для вас вдохновением, творческим толчком?

- Вдохновение может прийти отовсюду: колоритный пейзаж, необыкновенные цветы, фактурный ствол дерева, красивое животное... Например, однажды я сделала рисунок для полотенца с изображением моей любимой собаки породы колли; и эти полотенца пользовались успехом.

- Тамара Николаевна, вы как-то обмолвились, что, мол, художники на пенсию не уходят, они постоянно в творческом процессе. Какие планы строите?

- Два года назад я купила носки, изготовленные из крапивных нитей. Хотелось бы научится ткать из пряжи, которая сделана из чистых экологических материалов - крапивы, конопли.

Светлана ЗАЙЦЕВА

ФОТО: Светлана Зайцева