Спорт - это больше, чем просто тренировки

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Среди представленных в этом году президентом Керсти Кальюлайд к государственным наградам семерых идавирусцев – деятелей в области образования, спорта, культуры и предпринимательства – есть и один нарвитянин. Это организатор и участник соревнований народного спорта в Нарве Владимир Вшивцев.



Владимир Вшивцев участвует в Алутагузеском веломарафоне.





Узнал о награде, когда готовил трассу

Владимир не только тренирует юных биатлонистов в качестве тренера Нарвской спортивной школы «Энергия», но также является спортивным активистом, инициатором создания центра оздоровительного спорта «Äkkeküla» («Ореховая горка»), превратившегося сегодня в одну из любимых зон отдыха нарвитян. Он же – основатель Нарвского энергетического забега, организатор соревнований по велоспорту.

За свою деятельность, связанную с популяризацией занятий спортом на открытом воздухе, Владимир и ранее удостаивался высоких наград. В 2016 году его назвали «Деятелем ИдаВирумаа», в 2019-м он был удостоен награды Европейской комиссии в рамках конкурса «BeActive Awards» в категории «Local Hero» («Местный герой»).

А вот государственной награды – Ордена Белой звезды IV степени – он удостоен впервые. «Это правда, орденов у меня еще не было», – сказал Владимир нашему изданию и пояснил, что узнал о представлении себя к награде в том момент, когда готовил с коллегами трассу и собирал оборудование для проведения традиционного Нарвского народного лыжного заезда, намеченного как раз на День независимости.

Владимир Вшивцев воспринимает награду, по его словам, как признание не лично себя, а всех членов своей команды. «Это признание всех, кто идет со мной к цели развития спортивного центра Äkkeküla, – говорит он. – И хочу сказать спасибо всем, кто находится на одной волне со мной».

Мечта Владимира – чтобы государственные и местные чиновники понимали, что понятие «оздоровительный спорт» содержит в себе гораздо больше, нежели просто тренировки. В нем, по его мнению, концентрируется все: от здравоохранения до социального благополучия. Раз деятели этой сферы поощряются, размышляет он, значит, стоит понимать, что правильное отношение общества к оздоровительному спорту, инвестиции в него могут дать намного больше, чем просто признание чьих-то достижений или даже олимпийские медали.

Нужен статус спортивной зоны

Из разговора с Владимиром мы узнали также, что развитие спортивной зоны продолжается. Одна из важных задач, сообщил Владимир, сформировать у населения отношение к центру Äkkeküla как к территории, являющейся спортивной зоной. Зоной, где можно кататься на лыжах

зимой и заниматься оздоровительным спортом летом. Пока же трассы Äkkeküla, как и все велосипедные дорожки в Нарве, нельзя называть тропами здоровья в общепринятом понимании, потому что люди выходят на них гулять семьями, часто – с собаками. А любители кататься на роликовых коньках, лыжероллерах, велосипедах, делать пробежки чувствуют себя при этом небезопасно.

И на Ореховой горке люди в летнее время гуляют, как по променаду, и нередко ворчат на тех, кто использует зону по прямому назначению – занимается спортом. «Надо, чтобы парк официально поддерживался как место для тренировок, – подытоживает Владимир Вшивцев, – и условия для занятий спортом здесь были круглый год». Он добавил, что решить все вопросы для того, чтобы официально закрепить за Äkkeküla статус спортивной территории (а просто парков в городе и без того много), нелегко, но нужно. И, конечно, важно построить здесь небольшое административное здание с элементарными удобствами не только для воспитанников отделения биатлона спортшколы, но и для отдыхающих.

Любитель активного отдыха

Владимир Вшивцев увлекается лыжами, велосипедом, бегом. А когда его захватил маунтинбайк (горный велосипед), то и в Нарве стали проводиться соревнования по этому увлекательному виду велоспорта.

Выросший в спортивной семье (его отец – известный тренер по биатлону SK Energia Евгений Вшивцев, а мама Елена Вшивцева – педагог дошкольного воспитания и большой любитель физкультуры), свои первые шаги в спорте он начинал с выхода на лыжню в лыжных ботинках, надетых на детские валенки.

Сегодня в Нарве имеются две биатлонные трассы, появилось собственное стрельбище, из-за отсутствия которого ранее наши биатлонисты должны были ездить на тренировки в другие места и показывали не самые лучшие свои результаты в стрельбе. Наличие современной базы позволило проводить в городе соревнования на Кубок Эстонии по биатлону.



Наталья СОБОЛЕВА

Фото: Архив "НГ"