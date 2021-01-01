Эстонка о мечте стать астронавтом

Дата публикации: Вчера, 17:34 Просмотрено: 117

Европейское космическое агентство (ESA) впервые за 11 лет планирует набрать новых астронавтов, и одной из участниц конкурса станет эксперт космической отрасли ESA Гертруд Тальвик. Она отметила, что значительно изменить свою квалификацию уже не успеет, но хочет отшлифовать свое CV до миллиметра.



Космический эксперт ESA Гертруд Тальвик. Автор: ERR

Тальвик рассказала в передаче Ringvaade, что давно хотела стать космонавтом, но когда она училась в средней школе и университете, Эстония не была членом Европейского космического агентства, поэтому не было структур, через которые эстонец вообще мог бы стать космонавтом. Кроме того, у Европейского космического агентства на было четкого видения, понадобятся ли им астронавты в будущем.

"Кончено, я пыталась выстроить свою жизнь таким образом, чтобы однажды попробовать [стать астронавтом], но я не строила планы далеко вперед. Поскольку теперь Эстония является полноценным членом ESA, то вакансия, которая открылась - это уникальная возможность, которая доступна для всех эстонцев", - добавила она.

Тальвик отметила, что уже в школе выбрала предметы, которые пригодились бы в будущем для выбранной ей карьеры - биохимия и биотехнология. Также она стала изучать китайский язык. По ее словам, в то время на международной космической станции знание языков было очень важным.

Она добавила, что в получении образования сразу была намерена пойти так далеко, как сможет. После получения степени магистра у нее появилась возможность поступить на работу в ESA.

В космическом агентстве она играет роль аналитика космического производства. "Мои роли меняются, но по профессии я занимаюсь технической поддержкой проектов, направленных на сохранение жизни астронавтов, т.е. связанных с переработкой отходов и приготовлением пищи для астронавтов".

Игра идет на миллиметры

Тальвик отметила, что существенно улучшить свою квалификацию она уже не сможет. "В идеале у меня должна быть докторская степень, а степень магистра - это минимальный уровень образования, с которым они допускают. Но я знаю, что свою роль может сыграть каждый миллиметр. Я встречалась с теми, кто подавал заявку 10-11 лет назад и у всех них впечатляющие CV", - рассказала она.

Тем не менее кое-какие улучшения своего CV Тальвик планирует еще сделать.

"Например, в прошлом году я получила свидетельство пилота. Мне осталось сдать еще один экзамен, для которого нужно дождаться соответствующей погоды. И возможно нужно получить сертификат знания русского языка. Я также много ныряла, но никогда не получала сертификат дайвера", - сказала она.

Хотя все перечисленные навыки в любом случае должны быть приобретены после прохождения отбора, важно их получить еще до подачи заявки, потому что нужно продемонстрировать себя как личность - насколько ты готов идти на риск, насколько ты любознателен и что уже сделал ради всего этого", - пояснила Тальвик.

"Все эти особенности относятся к чертам, которые в итоге есть у астронавтов. Обучение, которое предстоит пройти, в определенный момент охватит все эти вещи, но на первом этапе отбора очень важно это продемонстрировать, поскольку 11 лет назад всего было 8000 кандидатов и лишь 10% прошли во второй тур. Уже первый тур очень жесткий, игра идет на миллиметры", - отметила кандидат.

Тальвик надеется на справедливый отбор

Всего будет отобрано 4-6 астронавтов, что по словам Тальвик, очень мало. "Еще печальнее то, что в отборе участвует очень мало женщин". Сама Тальвик не хочет быть выбранной лишь по той причине, что она женщина. По ее мнению, отбор должен проводиться по существу.

"Я бы хотела, чтобы если мое резюме и резюме одного из мужчин будут одинаково хороши, то меня не предпочтут лишь потому, что я женщина", - подчеркнула она.

"Например, 11 лет назад женщины составляли только 15% от всех кандидатов. Однако тот опыт показал, что из шести выбранных была одна женщина, так что 15% дошли до конца. Этот процесс отбора сам по себе не делает различий, проводимые тесты на способности и особенности личности, не делают различий. У всех, кто подает заявку, равные возможности".

Тальвик рассказала, что прошедшим отбор астронавтам потребовалось 5-6 лет, прежде чем они отправились в космос. "Это длинная карьерная лестница, даже после прохождения отбора".

ESA объявит конкурс 31 марта, а заявку можно подать до 28 мая. После этого решение будет приниматься в течение двух месяцев. "Затем будет уже сложнее, потому что начнется тестирование способностей", - отметила будущий кандидат.

ERR